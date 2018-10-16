9 октября в Шымкенте у здания главпочтамта прошел День подписчика.

Поклонники печатных СМИ пришли, чтобы выписать любимые издания. Радует, что немало настоящих друзей газет «РАБАТ» и «Онтустик РАБАТ» также пришли на праздник. Каждого нашего подписчика ждал приятный сюрприз от спонсоров.

С раннего утра во Всемирный день почты у здания главпочтамта Шымкента было многолюдно. Из динамиков звучала музыка, а вся площадка была украшена по-праздничному. Здесь организовали большой праздник – День подписчика. У столов редакции газет «РАБАТ» и «Онтустик РАБАТ» собрались те, кто с удовольствием выписывает любимое издание.

Каждого подписчика ждали памятные подарки от компании Swedkaz c торговой маркой BARF, фито-чаи от ТОО «Зерде-Фито». Клиника Мауриньша подготовила каждому нашему подписчику подарочные сертификаты, а компания «Визит» — вкусные напитки. И хотя стоимость подписки, по независящим от редакции обстоятельствам, выросла – сейчас полугодовая подписка стоит 2391 тенге, наши читатели отнеслись к этому с пониманием.

Один из тех, кто выписывает газету не один год – Владимир Иванович Поликарпов. Он отмечает, что в РАБАТе всегда поднимается много насущных вопросов. Нередко именно газета помогает найти необходимый номер телефона, а что касается пожеланий, то оно одно.

«Меня интересует, чтобы чаще руководители города и районов сами чаще выступали, писали о нуждах трудящихся», — говорит он.

Надежду Орлову привлекло необычное скопление людей у почты. Решила поинтересоваться, что происходит, а узнав, воспользовалась возможностью оформить подписку на РАБАТ. «Печатное слово нравится больше. Мне удобнее читать газету, чем смотреть телевизор или сидеть перед монитором компьютера и вычитывать в интернете. Газета интересная, полезная. Все нравится», — говорит Надежда Орлова.

Праздник продолжался еще долго. Ни тучи, ни холод не испугали поклонников печатных изданий. Да и где, как не на дне подписчика можно не просто оформить подписку, получив при этом подарок, но и пообщаться с теми, кто делает газету – редактором и журналистами.

А для тех, кто пропустил этот день, хотим сказать, что выписать газеты «РАБАТ» и «Онтустик Рабат» вы можете в любое время. Напомним, стоимость полугодовой подписки на газету «РАБАТ» для жителей города составляет 2391,18 тенге, для сельчан — 2500,80 тенге. На газету «Оңтүстік Рабат» — 2365,68 тенге для горожан и 2475,30 тенге для сельчан.