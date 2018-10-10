10 октября — Всемирный день психического здоровья

У вас бывает, что вроде бы ты сегодня проснулся относительно здоровым, нигде не болит-не ноет, но что-то на душе не так, нет желаемого умиротворения. И делать ничего не хочется, и не видеть бы никого… Мы думаем, ну что еще со мной приключилось, что за напасть?! А это значит, что нарушилось наше психическое здоровье.

Согласно определению ВОЗ, психическое (душевное) здоровье — это состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный потенциал, справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно работать, вносить вклад в жизнь своего сообщества.

С 1992 года стал отмечаться Всемирный день психического здоровья. С какой целью, спросите вы? А с такой, что с каждым годом в мире растет число душевно больных людей. Эх, если бы знать — почему… На этот вопрос до сих пор нет однозначного ответа, да, пожалуй, и не будет, уж слишком мы все разные, у каждого «свои тараканы» в голове. Зато известны факторы, повышающие риск развития самых распространенных психических расстройств — депрессивного психоза, шизофрении, эпилепсии. Это прежде всего стрессовые ситуации, нескончаемый поток негативной информации с «ящика», из соцсетей, окружения. Мы дожили до того, что в западных странах уже каждый седьмой человек является либо параноиком/шизофреником, либо подвержен депрессиям и алкоголизму. А чем мы «хуже»? На сегодняшний день, по данным ВОЗ, психическими заболеваниями страдают более 450 миллионов людей на планете. По прогнозам специалистов уже вскоре — к 2020 году — психические расстройства войдут в мировую пятерку болезней-лидеров.

Просто вам к сведению: всякий раз День психического здоровья посвящен определенной теме. В прошлом году, например, он был посвящен психическому здоровью на рабочем месте, тема 2018 года — молодежь и психическое здоровье в меняющемся мире.

Вообще сам этот День психического здоровья задуман для того, чтобы мы с вами больше знали об этой проблеме.

Возвращаясь к теме этого года, скажу, что для нас очень важно, чтобы наша молодежь была здоровой, счастливой и стрессоустойчивой. А, давайте, для начала разберемся сами, с какими такими проблемами сталкивается современная молодежь? Разумеется, есть разные классификации по этой теме, попробуем сформулировать свою.

На мой взгляд первое — это имущественное расслоение общества. Сами видите, разница в доходах современных семей просто колоссальная. Если одни молодые люди стоят, скажем, перед «проблемой» выбора цвета для обещанного родителями внедорожника, другие — скрупулезно подсчитывают оставшиеся до стипендии деньги на проезд. Ага, хватит на целую неделю, но с пересадками нельзя… Подобные проблемы вскоре возникнут и при трудоустройстве, решении «жилищного» вопроса, возможно, спутника (спутницы) жизни, выборе вида (страны) для отдыха… Перспективы вырваться из «своего» социального слоя, круга пока еще у кое-кого есть, но с годами они будут редеть, а там и вовсе улетучатся.

Вторая «молодежная» проблема — насилие, с которым парни и девушки сталкиваются в семьях, в местах, где они учатся. Вымогательство и унижение, «подсадка» школьников на «счетчик» — тоже не шутка. Порой подобное заканчивается трагедией.

Третья беда, в которую втягиваются наши дети/внуки — интернет-зависимость. Она случается с теми из них, кто уже с детства становятся активными геймерами — любителями видеоигр. Часами смотрят всякую хрень в интернете, общаются в непонятных чатах, переживают там, депрессуют. Им явно не хватает живого общения со сверстниками, растут, не зная «сермяжной правды» жизни.

Важно помочь молодежи, заметьте, нашей молодежи, сформировать психическую устойчивость. Надо научить их не бежать, не прятаться от всевозможных проблем, а вместе с нами искать алгоритм их решения. Объяснять, показывать им: решение вопроса есть!

Конечно, мы со своими нравоучениями, подзатыльниками, «волшебными пенделями» можем помочь им, но только в качестве «экстренной» поддержки. Кардинально-действенную помощь им могут оказать профессиональные психологи, а кому и психиатры. Очевидно, что необходимо больше служб психологической помощи, поддержки. Те, кто задумал проведение Всемирного дня психического здоровья, убеждены, что для решения проблем молодежи важны: а) инвестиции правительства; и б) комплексные программы по охране психического здоровья молодых людей. Плюс участие социального, здравоохранительного и образовательного секторов в их реализации. Как ожидаемый итог — подростки и молодые люди должны знать способы поддержания психического здоровья; подростки, родители и учителя должны быть научены тому, какую поддержку они могут оказывать своим друзьям, детям и ученикам.

Есть такое достаточно избитое выражение: «Все болезни от нервов…» Именно, а раз так, то это в принципе излечимо. Бороться против депрессии, против его боли надо вместе с подростком. В нас, его близких, подросток должен видеть союзников. За нами: восстановление утраченного доверия, искренность, поддержка, защита. За ним: полное доверие к нам.

Поговорили, разобрались с проблемой, которая мучает вашего подростка, идите вместе на консультацию к профессионалам. Иначе депрессия «переберется» в хронику.

В добрых, нормальных семьях родители, не стесняясь, говорят своим детям, даже очень подросшим: «Хорошо, что ты у меня есть!», «Я горжусь тобой!», «У тебя получится!», «Хороший выбор!», «Прости меня!», «Я люблю тебя!», «Ты всегда можешь на меня рассчитывать!», но никак не: «Ты без меня никто!»

Объясните своим детям, что им надо беречь себя. Ради вас, ради самих себя, да даже ради будущих их детей, ваших внуков. Мир не так уж и плох. Он меняется, а вместе с ним и мы.

Фарида Шарафутдинова