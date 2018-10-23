Вместо дома — остановка, а скамейка заменяет кровать. Елена Владимировна уже несколько месяцев живет на улице. Говорит, что из собственного дома ее выгнали квартиранты.

«Меня выгнали квартиранты. Я на Чапаевке живу, меня выгнали из моей квартиры. Семья есть. Дочка одна на Украине живет, другая не пускает к себе. А куда я пойду?», — говорит Елена Милотина.

О своей жизни Елена Владимировна рассказывать не любит, мол, ничего интересного. Многие годы работала учителем, а дальше все как в фильме: муж ушел, дети бросили, вот и оказалась на улице. Первыми бездомную заметили работники ближайшего ресторана, они то и забили тревогу.

Жить на остановке, конечно, не дело, особенно накануне холодов. В Дом престарелых с улицы не попасть, единственный вариант — Центр адаптации для лиц, попавших в сложную жизненную ситуацию. В народе его называют «бомжатником», но и именно здесь предлагают умыться, согреться и обрести временную крышу над головой.

«У меня призыв к гражданам, если вы увидите таких людей, звоните по номерам, которые видите на экране. Мы отмоем и накормим, им есть где жить», — говорит социальный работник Отжан Тастанбеков.

В Шымкентском центре адаптации для людей без определенного места жительства сейчас живут 163 человека. Людям там дают ночлег и питание. Постояльцы получают медицинскую помощь, юридические советы и если есть необходимость, то сотрудники помогают в оформлении документов.

Мы же со своей стороны, рассчитываем прояснить ситуацию: как квартиранты могли оставить хозяйку без собственного жилья.

Шуддин Саидов