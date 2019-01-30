Россиянина отстранили на 9 месяцев и оштрафовали на полмиллиона.

Чемпион UFC в легком весе российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал решение Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) дисквалифицировать его на девять месяцев и оштрафовать на 500 тысяч долларов по делу о потасовке после боя с ирландцем Конором МакГрегором на турнире UFC 229, сообщают Vesti.kz.

Такое решение было принято на заседании NSAC, которое состоялось во вторник, 29 января. Сам Нурмагомедов, как и МакГрегор, который был дисквалифицирован на полгода и оштрафован на 50 тысяч долларов, на заседании не присутствовал.

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«Политика навсегда», — написал Нурмагомедов в своем твиттере вскоре после оглашения вердикта NSAC.