Бывают периоды в жизни, когда неприятности начинают буквально преследовать нас. Проблемы на работе, недопонимание дома, незапланированные траты, долги, поломки, ухудшение здоровья; все проблемы вдруг сплетаются в один большой клубок и, кажется, тянут нас на дно жизни.

В такие моменты начинаешь искать виновных. Складывается впечатление, что весь мир ополчился против тебя, и будто сговорившись, наносит удар за ударом, стараясь сбить с ног.

На самом деле, окружающий мир не так кровожаден, как мы себе представляем. И череда неудач отнюдь не запланированная акция. Все дело в нас самих, в нашем мышлении и отношении к жизни. Достаточно проанализировать свое поведение, свои мысли и поступки, чтобы понять, почему наступила «черная полоса» и как из нее выйти.

По словам психологов, существует 10 причин, по которым человек сталкивается с неприятностями.

1. Вы бесцельно тратите энергию

Для того, чтобы жить и радоваться жизни, человеку необходимо крепкое энергетическое поле. Если же вас стали одолевать неприятности, значит, в вашем поле появились серьезные бреши и запас энергии стал стремительно таять. Почему так происходит? Причин может быть несколько. Возможно, рядом с вами появился «энергетический вампир», который день за днем высасывает из вас жизненные силы. А может быть, вы растрачиваете свою энергию впустую, занимаясь не тем, чем нужно. Наконец, наша энергия стремительно тает, когда мы ругаемся и не можем найти общий язык с близкими людьми.

2. Вы неосознанно притягиваете неудачи

Приходилось слышать о том, что мысль материальна? Действительно, жизнь показывает, что негативный настрой и отсутствие веры в свои силы способны поставить крест на любом начинании. Поэтому, если вы постоянно ноете и жалуетесь на судьбу, обвиняете окружающих и заведомо считаете себя проигравшим, не удивляйтесь, что вас во всех делах преследуют неудачи! Начните меняться к лучшему, будьте смелее, активнее, решительнее! Ваша позитивная энергия, направленная на преодоление преград, вернется к вам хорошим настроением и позитивными изменениями в жизни.

3. Перестаньте строить преграды

Если человек чего-то подсознательно боится, он неосознанно начинает выстраивать преграду между собой и объектом своих страхов. Так, например, неуверенный в себе человек постоянно испытывает страх неизвестности, из-за чего отказывается от выгодных предложений по смене работы, от повышения по службе, от увлекательных путешествий и новых интересных знакомств. Такой человек постоянно находит отговорки, заведомо предрекая себе поражение во всех делах. А потом сокрушается, что окружающие люди богаче и успешнее его. Но ведь судьба не раз предоставляла шансы, которые человек отвергал, выстраивая преграды!

4. Вы поступаете наперекор здравому смыслу

Некоторые люди, столкнувшись с проблемами, стесняются просить совета и помощи у более опытных и искушенных товарищей. Они стараются скрыть свою неопытность, отсутствие знаний или слабость при помощи упрямства или совершая глупые, необдуманные поступки. При этом такие люди не понимают, что своей закрытостью, стеснением и нежеланием просить помощи делают себе только хуже. Не стоит стесняться своих слабостей! Нельзя знать и уметь абсолютно все, а потому нет ничего постыдного в вашем незнании и неумении. Если у вас есть желание учиться и постигать новые вершины, чтобы преодолевать преграду за преградой, Вселенная будет помогать вам в этом!

5. Вам неуютно дома

Выражение «Мой дом – моя крепость» имеет под собой все основания. Именно в своем доме, в кругу близких и родных людей, где человек чувствует себя защищенным, он может полностью расслабиться и зарядиться энергией. Такой надежный тыл является отличным подспорьем, помогающим жить в гармонии с окружающим миром и ощущать себя счастливым человеком. Но если его не ждут дома, если возвращаясь к семье, он чувствует себя тревожно и неуютно, такой человек не будет счастливым, и автоматически начинает притягивать к себе неприятности.

6. Вы откладываете дела в долгий ящик

Планирование собственной жизни — еще один фактор, влияющий на привлечение успеха или неудач. Практика показывает, что человек, привыкший бросать дела незавершенными или откладывать их в долгий ящик, чувствует себя несчастным. В его жизни то и дело появляются неприятности, которые он склонен сваливать на окружающих людей, на обстоятельства, но только не на себя и свою неорганизованность. Попробуйте навести порядок в своей жизни. Распланируйте свой день и старайтесь соблюдать установленный график. Тогда и в жизни у вас станет намного больше приятных моментов, а неприятности станут посещать все реже и реже.

7. Вам стало слишком скучно жить

Жизнь слишком хороша, чтобы утратить к ней интерес. Но если человек живет бесцельно, «прожигает жизнь», являясь лишь ее потребителем и ничего не создавая, в конечном итоге он теряет к ней всяческий интерес. А это очень опасное состояние, которое сопровождается угнетением и множеством неприятностей, которые как снег на голову сваливаются на человека. Возможно, стоит пересмотреть свое отношение к жизни: избавиться от вредных привычек и найти цель, которая будет стимулировать вас к новым свершениям. Тогда и неприятностей в вашей жизни станет гораздо меньше.

8. Вас перестало волновать свое здоровье

Многие проблемы у человека начинаются с того, что он перестает обращать внимание на собственное здоровье. Больше всего неприятностей появляется с ухудшением психического здоровья. Невротические расстройства, гнев, раздражительность создают человеку массу проблем, которые тот не в силах решить самостоятельно. Очевидно, что человек с такими проблемами не может быть счастлив. Если вы обнаружили у себя подобные проблемы, обратитесь за врачебной помощью или поговорите об этом с близкими людьми, которые окажут вам поддержку и помогут в решении имеющихся проблем.

9. Вы выбрали неправильный жизненный путь

Если раз за разом вас одолевают неприятности, возможно, с вами что-то не так. Вероятно, Вселенная таким коварным способом пытается подать вам сигнал о том, что вы живете неправильно и выбрали для себя неверные цели в жизни. Сама судьба противится вашим планам и посылает различные невзгоды, чтобы вы задумались о том, чем вам в действительности нужно заниматься. Пришла пора пересмотреть свои приоритеты, спросить совета близких друзей, а некоторым людям пообщаться с психоаналитиком.

10. Вы одиноки или общаетесь с плохой компанией

Человек не может быть счастливым и успешным без хорошего окружения, без людей, которые поймут, поддержат и будут стимулировать к развитию. Если вы одиноки, если вам не с кем поделиться своими мечтами и планами, значит, некому вас подбодрить и поддержать в трудную минуту. То же самое можно сказать и о плохой компании. Люди, которые тянут вас вниз, будут способствовать появлению у вас неприятностей. Возможно, пришло время отказаться от сомнительного окружения и начать искать людей со схожими интересами. Любовь, взаимопонимание и взаимовыручка сделают все, чтобы вы стали поистине счастливым человеком и перестали обращать внимание на мелкие неурядицы.