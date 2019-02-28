Меньше чем через месяц в Шымкенте откроется еще один спецЦОН.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил заместитель акима Шымкента Данат Жумин.

«В Шымкенте действует всего один СпецЦОН. Объективно, он не справляется с наплывом посетителей. Это создаёт условия для коррупции. Поэтому, в конце прошлого года было принято решение об открытии второго СпецЦОНа в городе. Мы планируем, что он откроется в ближайшие 3-4 недели. Сейчас ведутся подготовительные работы», — написал заместитель акима.

Надо подчеркнуть, что тема работы спецЦОНа вот уже несколько дней находится под пристальным вниманием городского акимата. И не только его. Напомним, что в Казахстане проведены крупномасштабные мероприятия по задержанию «посредников», которые за отдельную плату берутся решать вопросы с оформлением документов в спецЦОНах.

19 февраля в Шымкенте поймали мужчину, который, представившись сотрудником спецЦОНа, получил 60 тысяч тенге за быструю выдачу водительских прав.

В специализированном ЦОНе Сайрамского района Туркестанской области 22 февраля задержали посредника, просившего за содействие в получении госномера 50 тысяч тенге.

Открытие нового спецЦОНа позволит автомобилистам в рамках закона получать документы в короткое время.