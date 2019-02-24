Директора шымкентских школ отдали свои кабинеты детям.

В Шымкенте свои просторные кабинеты освободили уже директора школ № 25, 55, 60 и 17, передаёт Bnews.kz.

Главная цель нововведения — сделать рациональным использование площадей и открыть новые классы для детей, таким образом решив проблему перегруженности учебных заведений. Руководству общеобразовательных учреждений пришлось переехать в кабинеты попроще, которые расположены на первых этажах школ.

Акция организована при поддержке проектного офиса «Шымкент — адалдық алаңы» департаментом Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Шымкента.Как отметил заместитель руководителя департамента Айбек Шильманов, реформу планируют провести по всей республике.

Он отметил, что оптимизировать площади будут не только в государственных организациях, но и в подведомственных.

«Главой государства в Послании народу Казахстана отмечена необходимость оптимизации неэффективных бюджетных затрат. Конечно, это касается не только государственных служащих, но и руководителей подведомственных организаций. В настоящее время департаментом оптимизированы площади 64 госорганов города, теперь на очереди подведомственные организации госорганов города», — сказал Айбек Шильманов.

По словам руководителя управления образования города Акерке Абылайхан, проект по рациональному использованию площадей в будущем распространится на все городские образовательные учреждения.

«Мы уверены, что данная инициатива не ограничется школами, а будет продолжена и другими учреждениями, например, больницами, детсадами», — предположила Акерке Абылайхан.

Отметим, что сегодня более 100 школ Шымкента открыли «магазины честности». Принцип работы Integrity Shop основан на самообслуживании. В магазине нет продавца, покупатели будут обслуживать себя лишь по принципу честности.

«Здесь учителя и школьники приобретают необходимые товары, оставляя плату в специальном ящике, заменяющем привычные для нас продавцов за кассовыми машинами.

Внедрение подобных магазинов направлено на воспитание высоких моральных качеств у детей, а именно добропорядочности, честности и саморазвитию. Эти факторы напрямую влияют на выработку «иммунитета к коррупции», — считают в городском отделе образования.