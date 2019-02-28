Известный не только в Шымкенте, но и во всем Казахстане шымкентский джаз-бэнд «Онтустик цирка» отправляется на крупнейший международный джазовый фестиваль.

Он пройдет в Индии. Выступления шымкентские артисты дадут в трех городах — Чандигархе, Джайпуре и Дели.

Это большая честь для наших музыкантов, ведь на фестиваль отбирались коллективы со всей страны. Но только наш шымкентский джаз-бэнд получил возможность представить свое творчество на таком крупном музыкальном фесте. Ставку артисты делают на народную музыку.

Арман Алиев, директор «Онтустик цирка»: «У нас есть народная музыка, которая аранжирована Нурланом Байкозовым под джазовый стиль, есть песня «Кыздарай», но в джазовом формате. Мы в прошлом году были в Костанае на международном фестивале и там нами восхищались».

В Индию отправляется коллектив из 18 человек. Там они встретятся с представителями джаз-бэндов из 20 стран мира. Смогут показать свои наработки и услышать мировой стиль исполнения джаза. Вылетают музыканты уже сегодня. Гастроли в Индии пройдут с 1 по 10 марта.