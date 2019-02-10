Кто такие энергетические вампиры? Если говорить простым языком, такие люди – это энергетические паразиты. Они питаются жизненной энергией и силой других людей, просто общаясь с ними.

Порой это происходит на подсознательной уровне, иногда вполне осознанно. Энергетические вампиры испытывают нужду в подпитке энергетики за счет других людей. После общения с ними жертва чувствует упадок сил, ухудшение настроения, негатив.

Доступ к жизненной энергии

Чтобы подпитаться чужой энергетикой, вампир должен получить доступ к ней. У таких людей существуют свои безотказные приемы: Превращение в жертву. Энергетические вампиры часто делают из себя обиженных и обделенных, чтобы все вокруг им помогали, сочувствовали. На самом деле жертвами являются именно сострадающие люди. Вампиры буквально купаются в ауре добра, высасывают энергетику из человека, который им помогает.

Использование

Сначала вампиры втираются в доверие к жертве. При этом они всегда выбирают доброго, великодушного и милосердного человека. Все высокие моральные качества человека используются против него. Самое интересное, что сами энергетические вампиры имеют черствый характер. Они крепко цепляются за нравственность своей жертвы и используют в своих целях.

Внедрение

Открытые люди часто становятся жертвами энергетического вампира. Особенно, если жертва часто помогает другим людям. Таких личностей быстро вычисляют, внедряются в их окружение и используют в своих целях. Важно понимать, что энергетические вампиры очень легко вычисляют своего донора, человека, из которого они с легкостью смогут высосать жизненную энергию. Часто это жизнерадостные люди, буквально окруженные аурой жизненной силы.

Признаки присутствия энергетического вампира в окружении

По большей части жертве удается вычислить и определить человека, после общения с которым проявляются признаки энергетической подпитки. Однако часто негативное воздействие объясняется стрессом на работе, проблемами в жизни или чем-то другим. Реже жертва все же задумывается о том, что из нее высасывают жизненные силы. Важно оценивать ситуацию и понимать, как проявляется кража энергетики вампиром: внутренняя опустошенность; апатия; усталость; раздражение или даже злость; ощущение, что вами манипулируют или управляют; иногда возникает депрессия.

Все ощущения схожи – нам не хватает сил, настроения, мотивации. Жертва опустошена, нет сил и желания радоваться простым вещам, наступает грусть и опустошение. Если вы почувствовали что-то подобное после общения с человеком – это, скорее всего энергетический вампир, общение нужно прекратить.

Энергетические вампиры разделяются на несколько категорий, отличаются в поведении и способах подпитки. Чтобы понять, как защитить себя от них, нужно разобраться, какой именно человек-паразит перед вами.

Солнечный вампир

Энергетические вампиры или кто питается нашими эмоциями Такой вид встречается в нашей жизни часто. К сожалению, мы принимаем проявления подпитки за отрицательные качества характера. Однако все не так просто. Солнечный энергетический вампир старается спровоцировать свою жертву на проявление эмоций, начиная скандал или ссору.

Вампир не ссорится со всеми подряд – сначала вычисляется жертва, энергетически и эмоционально слабее, затем с помощью негатива ее выводят на эмоции. Конечно, они получаются негативными, но вампира это совсем не смущает. Часто такими энергетическими кровососами бывают: вспыльчивые начальники; придирчивые родственники; вредные и недовольные соседи; просто незнакомые люди, которые скандалят везде, где они бывают.

На самом деле перечислять можно еще долго, мы встречаем их везде. Такие люди, например, часто ругаются и начинают ссору в общественных местах. Если это, например, соседка, она любит рассказывать плохие новости или сплетни, ей это доставляет удовольствие.

Начальник часто переходит на крик, а вы молчите, чтобы вас не уволили? Перед вами солнечный вампир. Один из основных признаков – после скандала или ссоры вы чувствуете себя угнетенными, а оппонент быстро успокаивается, восстанавливается и продолжает вести себя как ни в чем не бывало и даже лучше. Чтобы справиться с солнечным вампиром, важно придерживаться определенной стратегии. Сначала разложите по полочкам все придирки, недовольство и отрицательные моменты, которые вам предъявляют. Как только вы видите, что человек начинает заводиться, сами озвучьте ему все это с невинным лицом. Например, родственнику можно сказать следующее: «Да уж, не представляю, как со мной вообще жить можно, я же ничего не делаю и за собой не убираюсь…».

Можно продолжать в подобном духе. Этот способ подойдет для всех солнечных вампиров, основной смысл понятен. Проделайте это несколько раз, и энергетический вампир скоро отстанет от вас. Самое главное – не дать ввязать себя в скандал, проявить агрессию, нельзя повышать голос. Вы только распалите интерес к вам, как к жертве.

Лунный вампир

Энергетические вампиры или кто питается нашими эмоциями К сожалению, подобные люди нас окружают практически везде. Лунные вампиры постоянно на что-то жалуются: проблемы в семье и на работе, неудачи. И здоровье у них плохое, и дома все плохо, и в жизни постоянно что-то происходит. Такой человек постоянно нагружает жертву своими проблемами, жалуется.

Часто лунный вампир выступает в качестве близкого друга, которому постоянно нужно помогать и поддерживать. На самом деле у него все не так уж плохо, зато он питается вашими эмоциями. После общения часто наступает ощущение опустошенности. Хитрость манипуляций вампира заключается в том, что ваша же совесть и воспитание не позволяют прекратить общение.

Лунным вампирам потакают все вокруг, ведь они такие бедные и несчастные. При этом они не предпринимают никаких действий по улучшению качества жизни. Яркий пример – ваш знакомый часто берет в долг, при этом вы сами предлагаете, ведь у него проблемы. Затем очень долго не возвращает. Соседка часто бегает к вам, постоянно просит то соль, то сахар или еще что-нибудь.

При этом после отказа, обижается и выставляет вас виноватыми. Как же бороться с лунным вампиром? Используйте его же оружие – начните сами жаловаться на все вокруг. Как только вам начнут рассказывать о проблеме, перебивайте и настаивайте на том, что у вас-то все намного хуже. У вас постоянно просят помощь? То одно, то другое? Начните делать то же самое. Вы увидите, как быстро лунный энергетический вампир перестанет докучать вам, подпитываться вашей энергетикой.