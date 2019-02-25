Какие преступления совершают подростки чаще всего, рассказали в ювенальном суде Шымкента.

В прошлом году в этот суд поступило 52 уголовных дела, связанных с несовершеннолетними. Согласно этим материалам, подростки в большинстве своем занимались воровством и ограблениями. Если быть точнее — отбирали дорогие гаджеты у сверстников.

Правда, никто из провинившихся не отправился в колонию. 9 школьников приговорили к ограничению свободы. Несовершеннолетние нередко и сами становились жертвами преступления со стороны взрослых.

Так например, в 2018 году в ювенальном суде рассмотрели два дела о сексуальном насилии в отношении детей. Подсудимых признали виновными, они получили от 5 до 10 лет лишения свободы.

Алтын Билтебай, судья СМЮС г. Шымкента: «За прошлый год судом рассмотрено 2 дела, связанных с преступлениями против половой неприкосновенности детей. По всем делам вынесены обвинительные приговоры. Осужденные признаны виновными в развратных действиях с несовершеннолетними лицами. Они получили значительные сроки лишения свободы — от 5 до 10 лет».