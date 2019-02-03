С приданием Туркестану статуса областного центра, здесь активизировались строительные работы. В строительстве зданий в городе участвуют крупные компании страны и другие области, передает МИА «Казинформ».

Например, Астана заказала строительство площади Астана, работы начнутся в марте. По заказу «ФНБ «Самрук-Казына» началось строительство музея Кожа Ахмета Яссауи.

Кроме того, ведется строительство аэропорта. Для этого отведено 905,3 гектара. Акимат Алматинской области начал строительство Дворца молодежи, Актюбинская область будет строить культурно-досуговые центры. Атырауская область взяла на себя строительство культурно-исторического музея под открытым небом. Восточно-Казахстанская область планирует строительство светомузыкального фонтана. Северо-Казахстанская область построит областную спортшколу олимпийского резерва. Жамбылская область — культурно-исторический визит-центр. Западно-Казахстанская область — здание Ассамблеи народа Казахстана, Кызылординская область — восточную баню, Мангыстауская область — амфитеатр. Город Алматы начал строить медиа-центр, Шымкент — областную научно-универсальную библиотеку. Предлагаем ознакомиться с проектами зданий, планируемых к строительству в Туркестане, одобренными Президентом:

1. Центр «Страна Великой степи» — Музей ханов и биев тюркского мира, строится при поддержке компаний «ERG», «KAZMINERALS» и «BI GROUP». Площадь объекта составляет 7 760 квадратных метров.

2. Музей Кожа Ахмета Яссауи. Площадь — 3 200 квадратных метров, строится по заказу «Самрук-Казына».

3. Туристический визит-центр будет построен на базе музея-заповедника Отырар. Строительство здания площадью 2 200 квадратных метров заказала Жамбылская область. Центр будет способствовать защите историко-культурного наследия и его сохранению. Экспозиционные залы спроектированы с учетом изменений и поправок, предусмотренных функциональной программой. В цокольном этаже будут мастерские для проведения реставрационных работ и изготовления выставочных конструкций.

4. Восточная баня будет построена по историческим архитектурным образцам. Строительство запланировано Кызылординской областью. Площадь — 1 730 квадратных метров.

5. Светомузыкальный фонтан будет построен по заказу Восточно-Казахстанской области.

6. Амфитеатр будет построен под открытым небом в исторически-современном стиле. Строительство спонсируется Мангыстауской областью. Площадь — 9 гектаров.

7. Областная научно-универсальная библиотека строится при поддержке города Шымкента. Площадь — 2 200 квадратных метров.

8. Административно-деловой центр.

9. Дворец школьников. Здание в современном стиле будет построено при поддержке ФНБ «Самрук-Казына». Площадь — 9 250 квадратных метров.

10. Медиа-центр. Площадь здания, которое будет построено по заказу акимата города Алматы, составит 3 160 квадратных метров.

11. Стадион на 7 000 мест. Площадь — 26 075 квадратных метров. Строится по заказу «Самрук-Казына». 12. Площадь Астана строится по заказу акимата Астаны на 5 000 квадратных метрах.

13. Спорткомплекс с бассейном. Площадь 11 515 квадратных метров. Здание в современном стиле рассчитано на 1 300 человек.