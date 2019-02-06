До аномально холодных температур опустился столбик термометра сразу в нескольких областях Казахстана, сообщает Хабар 24.

Теплее всего в западной части страны: там будет не холоднее -15 градусов.

Меньше повезло жителям восточного, северного и центрального Казахстана — в этих областях температура воздуха в темное время суток достигала 45-ти градусов ниже нуля.

Юг тоже не балует теплой погодой, там температура достигает 30-ти градусов мороза.

Циклон, ответственный за похолодание в стране, принес также метели со снегопадами, туман и гололед.

По оценкам «Казгидромета» зима в этом году стала самой морозной за последние семь лет.

Для сравнения, прошлой зимой самым холодным месяцем стал январь с минимальной температурой -38 градусов.

Инженер-синоптик РГП «Казгидромет» Лаура Сайлыбаева сообщает, что температура в северных районах страны будет достигать -45 градусов, а в южных – минус 40. При этом специалист предупреждает, что из-за ветра и влажности температура будет казаться намного ниже – вплоть до -60 градусов.