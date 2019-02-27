Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался о выделении социальной помощи нуждающимся, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Нами осуществляются масштабные социальные инвестиции. Мы не должны снижать расходы на развитие и помогать нуждающимся. В текущем году на социальную сферу направляется более 45 процентов от всех расходов республиканского бюджета. Я принял решение о выделении средств из Нацфонда на повышение качества жизни и благосостояния граждан. Правительство должно правильно администрировать эти расходы, выделяемые средства должны дойти до адреса (…)», — сказал глава государства на очередном, XVIII съезде партии «Нур Отан» во Дворце Независимости.

Глава государства отметил, что накопленные резервы могут пригодиться в сложные времена. «Социальная политика должна быть сбалансированной и не провоцировать рост иждивенческих поведений. Главная задача государства — обеспечить людей работой. Помощь должна предоставляться особо нуждающимся и строго носить адресный характер. Я лично буду контролировать», — сказал Назарбаев.