Малыш танцует под Майкла Джексона

На канале YouTube опубликован ролик, главным героем которого стал мальчик по имени Матео, который потрясающе двигается под музыку из легендарного хита Майкла Джексона Thriller, передает Sputniknews.kz.

Встав перед телевизором и включив всемирно известный музыкальный клип Майкла Джексона, малыш начинает повторять танцевальные движения короля поп-музыки. Это у него получается настолько задорно, ритмично и зажигательно, что нельзя не восхититься его талантом и пластичностью.

За кадром слышится женский голос. Возможно, это мама мальчика, которая подбадривает его, окликает по имени и весело смеется вместе с ребенком, пока тот, совершенно не стесняясь камеры, двигается под отличную музыку.

К слову, музыкальная композиция Майкла Джексона Thriller вошла в многочисленные сборники лучших песен короля поп-музыки и стала одним из популярнейших хитов 80-х годов прошлого столетия. Впрочем, и современное юное поколение, как это видно из ролика, по достоинству оценило творчество легендарного певца и с большим удовольствием продолжает слушать и танцевать под его песни.