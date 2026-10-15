В Шымкенте школьникам помогают определиться с будущей профессией

В Шымкенте более 600 старшеклассников приняли участие в профориентационной встрече, где познакомились с возможностями поступления в местные университеты.

Свои образовательные программы представили девять вузов города. Школьникам рассказали о специальностях, условиях поступления и доступных образовательных грантах. Будущие абитуриенты также смогли задать вопросы представителям университетов.

Ученица 10-го класса Аяна Жумадил планирует связать будущее с медициной и стать педиатром. По словам школьницы, на встрече она узнала больше о возможностях получения грантов и программах обучения в вузах Шымкента.

Организаторы отмечают, что такие мероприятия помогают подросткам заранее определиться с профессией и выбрать дальнейшее направление обучения.

Отдельное внимание уделили молодёжи категории NEET — тем, кто не работает, не учится и не проходит профессиональную подготовку. По итогам девяти месяцев в Шымкенте насчитывается 5805 молодых людей этой категории.

По словам руководителя Молодёжного ресурсного центра Жансерика Жумана, в девяти университетах города остаются неосвоенные образовательные гранты. Одна из задач мероприятия — рассказать молодым людям об этих возможностях и помочь им продолжить обучение.

После знакомства с вузами школьники приняли участие в профориентационных тренингах.

Специалисты помогали участникам оценить свои способности, разобраться в вариантах поступления и выбрать подходящее направление.