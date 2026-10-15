100-летие со дня рождения Кулахмета Халменова отметили в Шымкенте

В Шымкенте отметили 100-летие со дня рождения генерал-майора милиции Кулахмета Халменова. В учебном центре имени Бауыржана Момышулы прошёл памятный круглый стол с участием ветеранов правоохранительных органов, руководителей полиции, юристов и родственников генерала.

Кулахмет Халменов более 40 лет служил в органах внутренних дел и внёс вклад в развитие системы подготовки полицейских кадров в регионе. Участники встречи вспомнили его профессиональный путь и поделились личными воспоминаниями.

Председатель общественного фонда «Қазақ хан-батырлары» Бахытбек Есиркепулы рассказал, что генерал уделял большое внимание молодым сотрудникам и студентам, объяснял им принципы службы и делился профессиональным опытом.

По словам руководителя учебного центра имени Бауыржана Момышулы Асылбека Кадирулы, Кулахмет Халменов внёс значительный вклад в укрепление правопорядка, обеспечение законности и развитие правоохранительных органов.

Помимо службы, генерал занимался литературной деятельностью. Он написал семь книг, в которых рассказывал о своём профессиональном опыте, коллегах и людях, ставших для него примером. Одно из произведений посвящено Бауыржану Момышулы.

Сын генерала Айдаркул Кулахметулы вспоминает отца как человека, который старался помогать обращавшимся к нему людям и внимательно относился к их проблемам.

На встрече также отметили вклад Кулахмета Халменова в историю правоохранительных органов и подготовку новых поколений сотрудников полиции.