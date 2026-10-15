ИИ-вирусы могут стать новой киберугрозой для подключённой техники

Кибератаки всё чаще способны влиять не только на цифровые системы, но и на работу привычной техники. Во Франции хакеры атаковали системы охлаждения крупных супермаркетов, что привело к порче продуктов и финансовым потерям.

На этом фоне исследователи предупреждают о возможном появлении нового типа угроз — так называемой «цифровой плесени». Речь идёт об ИИ-системах, которые теоретически могут самостоятельно распространяться по сетям, проникать в устройства и создавать собственные копии.

Однако специалисты отмечают, что пока такой сценарий сложно реализовать на практике. Одним из главных ограничений остаются размеры ИИ-моделей и значительные вычислительные мощности, необходимые для их работы.

По словам руководителя Центра исследований технологий искусственного интеллекта «Лаборатории Касперского» Владислава Тушканова, сегодня речь скорее идёт о мощном компьютерном оборудовании, например игровых видеоускорителях, а не об обычных холодильниках или телевизорах.

При этом сам принцип самораспространяющихся вредоносных программ не нов. Компьютерные черви уже много лет способны заражать устройства без непосредственного участия человека, а ботнеты могут объединять тысячи подключённых к интернету приборов.

Эксперты также обращают внимание на безопасность умной техники. Некоторые устройства годами не получают обновлений, поэтому уязвимости в программном обеспечении могут использоваться злоумышленниками.

Пользователям рекомендуют выбирать технику проверенных производителей, своевременно устанавливать обновления и внимательно относиться к безопасности подключённых к интернету устройств.