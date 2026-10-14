Вопрос тротуара в Тассае взяли на рассмотрение

В жилом массиве Тассай в Шымкенте жители просят построить тротуар между улицами Байтуган и Жибек жолы. Этот вопрос подняли во время личного приёма акима города.

По словам местного жителя Батырбека Омара, ранее на этом участке уже обещали обустроить пешеходную дорожку, однако работы до сих пор не начались. Рядом расположена детская площадка, к которой сейчас нет удобного прохода.

В акимате Каратауского района сообщили, что рассматривается строительство тротуара протяжённостью около 300 метров. Специалисты планируют выехать на место, обследовать участок и определить возможный источник финансирования.

Среди вариантов — привлечение спонсоров, выделение бюджетных средств через профильное управление либо проведение работ силами районного коммунального предприятия.

Заместитель акима Каратауского района Жарылкасын Машбек отметил, что в первую очередь планируется обратиться к расположенной рядом компании Keramo Stone с предложением помочь в поиске спонсорской поддержки. Вторым вариантом рассматривается выделение средств из бюджета.

Местные жители надеются, что вопрос строительства тротуара будет решён, поскольку его отсутствие, по их словам, создаёт неудобства и влияет на безопасность пешеходов.