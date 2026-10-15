Казахстанским товарам дадут приоритет на полках магазинов

В Казахстане с 20 октября планируют ввести новые требования к размещению отечественных товаров в торговых сетях. Казахстанской продукции хотят предоставить более заметные места на полках магазинов, чтобы поддержать местных производителей и увеличить продажи.

Изменения коснутся молочной продукции, напитков, круп и других товаров казахстанского производства. Предполагается, что местная продукция должна будет занимать определённую долю в ассортименте торговых сетей.

Специалисты по рекламе отмечают, что расположение товара напрямую влияет на внимание покупателей. Продукция, размещённая на уровне глаз, как правило, заметнее и чаще попадает в поле зрения.

«Если казахстанские товары будут находиться на более заметных местах, покупатели будут чаще обращать на них внимание. Сейчас некоторые отечественные продукты стоят на нижних полках и остаются менее заметными», — отметила специалист по рекламе Галина Троцан.

При этом эксперты подчёркивают, что одного выгодного расположения недостаточно. На выбор покупателей по-прежнему влияют качество продукции и её стоимость.

Финансовый советник Арман Байганов считает, что поддержка отечественных производителей может дать краткосрочный эффект, однако для устойчивого спроса компаниям необходимо работать над качеством, снижением себестоимости и конкурентоспособностью цен.

Таким образом, новые требования могут сделать казахстанские товары заметнее в магазинах, однако окончательный выбор по-прежнему останется за покупателем.