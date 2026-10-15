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В Шымкенте провели семинар по профилактике религиозного радикализма

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Анастасия Новикова
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В Шымкенте для молодых людей, состоящих на пробационном учёте, провели семинар по профилактике религиозного радикализма и развитию критического мышления.

Участникам рассказали о рисках распространения непроверенной информации в интернете, манипуляциях и способах эмоционального воздействия. В качестве одного из примеров специалисты привели случай, когда человек получил семь лет лишения свободы за распространение произведения на арабском языке, не вникая в его содержание.

По словам члена Республиканской информационной группы Далелхана Конырбайулы, один из распространённых способов манипуляции — воздействие на эмоции человека. Именно поэтому важно анализировать информацию и не принимать решения под влиянием эмоциональной подачи.

Отдельное внимание на встрече уделили сомнительным религиозным материалам и публикациям в интернете. Участникам объяснили, почему необходимо проверять источники и критически оценивать полученную информацию.

Начальник отдела службы пробации Туранского района Еркебулан Касенулы отметил, что мероприятие направлено на профилактику повторных правонарушений, а также предупреждение вовлечения осуждённых в экстремизм и терроризм.

Сегодня на учёте службы пробации Туранского района состоят 272 человека. Для участия в семинаре отобрали 100 из них с учётом категорий совершённых преступлений.

Организаторы отмечают, что подобные встречи помогают повысить правовую и религиозную грамотность, а также способствуют социальной адаптации людей, состоящих на пробационном учёте.

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