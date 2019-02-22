В Шымкенте проходит 13-ая Менделеевская олимпиада. В прошлом году знания по химии проверили 139 шымкентцев, а в этом году участников уже более 150.

Организаторы уверены, что Казахстан, который держит ведущее место по добыче полезных ископаемых должен прививать интерес детям к техническим наукам. Это одна из причин, по которой олимпиада проходит в Южно-Казахстанском Государственном Университете имени М. Ауэзова. Он считается одним из лучших вузов этом направлении.

Участник, который докажет, что он лучший будет зачислен на грант в этот в вуз, а для занявших второе и третье места будет сделана скидка на обучение.

Акерке Абылайхан, руководитель управления образования г.Шымкента: «Цель — установление связи между университетами и школами. Тем более в Послании Президента говорится, что необходимо проводить профориентации для подростков. Уже в стенах школы дети должны выбирать себе направление, а мы должны помочь выявить в учениках нужные качества, на что они способны, чтобы помочь им с выбором профессии».

Менделеевская олимпиада состоит из двух туров. Первый — теоретический. Он проходит в стенах школы. Участникам дается три часа на то, чтобы ответить на каверзные вопросы и не по школьной программе. Заносить с собой в кабинет сотовый телефон категорически запрещается. Можно, лишь взять с собой периодическую таблицу.

Максим Старков, участник олимпиады: «Участвую в этой олимпиаде уже три года 9,10,11 класс, в девятом классе получил второе место, в десятом классе получил третье место. Это очень интересно, познавательно. Победитель получает грант в этом университет и поэтому уже в середине года можно узнать зачислен ты или нет, поэтому очень перспективно учавствовать на этой олимпиаде».