Более 365 миллиардов тенге выделено на поддержку семей с детьми в Казахстане.

На какую конкретно помощь могут рассчитывать матери и дети, пояснили в министерстве труда и соцзащиты населения.

Более 365 миллиардов тенге выделено на поддержку семей с детьми в 2019 году в Казахстане. Какая помощь будет оказана и кто может на нее рассчитывать.

Как сообщили в министерстве труда и соцзащиты населения, в республике выстроена комплексная модель поддержки семей с детьми. Родители получают госпособия, социальные выплаты, могут воспользоваться мерами по содействию занятости и льготами при налогообложении. Причем все социальные выплаты ежегодно индексируются на уровень инфляции.