1. Несоответствие по показателю общей микробной обсеменности:

— ООО «СПК Курников» (РФ) – в торговых объектах Атырауской области в пробах фарша из мяса птицы «Крестьянский», закупленных на складе № 9 (г. Атырау, ул. 1, стр. 35), в магазине «Дамир» (г. Атырау, мкр. Коктем, 16), и в магазине «Аружан» (г. Кульсары, 5 участок);

— ЗАО «Ставропольский бройлер» (РФ) – в пробе голени цыпленка-бройлера «Благояр», закупленного в магазине «Дамир» (Атырауская область, г. Атырау, мкр. Коктем, 16);

— ОАО «Ак-Сут» – в пробе сыра плавленного «Голландский», закупленной в продуктовом магазине ИП Арва С. А. (Жамбылская область, Кордайский район, с. Масанчи,32);

— ЗАО «Инжавинская птицефабрика» – в пробе крыла цыпленка-бройлера «Благояр», закупленной в магазине «Бекарыс» (Атырауская область, с. Миялы, ул. Кунанбаева, 51);

— ЗАО «Приосколье» – в пробе тушке цыпленка-бройлера, закупленной в магазине «Салем» (Атырауская область, с. Индербор, ул. Акжайык).

2. ООО «КДВ Яшкино» (РФ) – выявлено несоответствие по показателю общей микробной обсеменности и плесени в пробе мини-круассанов с клубничным джемом, закупленной в магазине «Полина» (Акмолинская область, Атбасарский район, г. Атбасар, ул. Женис, 136);

3. ИП «Алимбеков Б.» (РК) – обнаружены бактерии группы кишечной палочки в пробе фарша из говядины, закупленной в магазине «Продукты плюс» (Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Казахстанская, 104);

4. ООО ПКФ «Пикант» (РФ) – выявлен S. Aureus, в пробе рулета копчено-варенного «Гурман», закупленного на складе № 9 (Атырауская область, г. Атырау, ул. 1, стр. 35);

5. ООО «ПИК» (РФ) – обнаружены дрожжи в пробе аналога икры зернистой «Старорусская», закупленной в магазине «Диар» (Атырауская область, Махамбетский район, с. Махамбет, ул. Есмагамбетова, 46);

6. ООО «Богородский мясоперерабатывающий комбинат» (РФ) – обнаружены бактерии группы кишечной палочки, превышение показателя общей микробной обсеменности в пробе пельменей говяжьих «Вкусно сытно», закупленной в магазине «Аэлита» (Атырауская область, Курмангазинский район, с. Курмангазы);

В настоящее время принимаются меры по изъятию опасной продукции с торговых объектов, а также принимаются меры административного характера в отношении реализаторов.

При этом Комитетом проводится ряд противоэпидемических мероприятий, направленных на установление причин, способствующих возникновению нарушений.

В случае обнаружения указанной несоответствующей продукции на прилавках магазинов можете письменно или по номеру 8 /7172/ 74-27-04 обратиться в адрес Комитета и его территориальные департаменты (контактные данные ДООЗ каждого региона указаны на сайте kooz.dsm.gov.kz/ru в разделе территориальные департаменты).