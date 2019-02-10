Шымкент- особый город Казахстана… такой гостеприимный, почитающий праздники. В день одновременно проходят около 100 празднований,- представляете?! А я провела здесь 2 прекрасных рабочих дня!

Счастливые, веселые мои зрители спасибо вам!

Какая прекрасная у меня профессия- дарить эмоции людям! И получать тепло в ответ!

Поделилась певица своими впечатлениями о нашем городе.

Напомним, Оксана Владимировна Нечитайло, известная поклонникам таланта как певица Согдиана, – пятикратная обладательница музыкальной премии «Золотой граммофон», народная артистка Чечни.

Родилась будущая исполнительница российских и узбекских песен в жарком Ташкенте в феврале 1984 года. Среди родных Согдианы не было никого с восточными корнями, а на детских фото Оксана выглядит как обычная русская девочка. Семья Нечитайло попала в Узбекистан благодаря старейшине рода – дедушке, который был военным, прикомандированным в Ташкент.