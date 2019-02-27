Президент Нурсултан Назарбаев поручил установить минимальную выплату на каждого ребенка в многодетных семьях в сумме 21 тысячи тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«В настоящее время адресную социальную помощь от государства получают 111 тысяч семей. Поручаю правительству для расширения охвата повысить критерий оказания помощи до 70 тысяч от прожиточного минимума. Установить минимальную выплату на каждого ребенка в многодетных семьях в сумме 21 тысячи тенге. При этом все процедуры назначения соцпомощи максимально упростить, чтобы они не бегали за ней по разным кабинетам», — сказал Назарбаев, выступая на XVIII съезде партии «Нур Отан».

По его словам, сегодня в стране порядка 340 тысяч семей имеет более четырех детей. Ежегодно на поддержку семей с детьми уже сейчас выделяется более 500 миллиардов тенге. «Эти семьи имеют разные уровни дохода. Надо считать, какие-то семьи имеют хорошие доходы, а есть семьи с низкими доходами, когда мы будем оказывать помощь, это надо учитывать. Зачем миллионерам еще дополнительно давать от государства социальную поддержку? В первую очередь, особую заботу и внимание государство должно проявить семьям с низким уровнем дохода», — заметил Назарбаев.

При этом, по его словам, при исчислении совокупного дохода таких семей нужно исключить из расчета отдельные пособия, как пособия многодетным семьям, многодетным матерям, пособия по инвалидности для детей, стипендии которым уже есть.

«Когда социальные службы это все считают, оказывается семья зажиточная, а не малообеспеченная. Вот это надо учесть. В результате адресной социальной помощи будет охвачено в этом году свыше 830 тысяч человек, в том числе почти 550 тысяч детей. Также поручаю повысить пособия родителям, опекунам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов на 30 процентов. Как мы посчитали, это затронет 100 тысяч человек. На реализацию данных мер поручаю дополнительно выделить 300 миллиардов тенге в 2019-2021 годы», — уточнил Президент.

Напомним, в правительстве работает рабочая группа по повышению доходов и улучшению качества жизни граждан страны, в том числе по усилению мер поддержки многодетных семей. Основными направлениями работы определены: — облегчение доступа к получению адресной социальной помощи, в том числе через упрощение бюрократических процедур; — совершенствование механизма выплат пособий для многодетных семей, нуждающихся в поддержке государства; — отдельно местными исполнительными органами будет рассмотрен вопрос расширения охвата детей из многодетных семей бесплатным горячим питанием в начальной школе, проездом в общественном транспорте. В части улучшения жилищных условий особо нуждающихся многодетных семей будет отдельно рассмотрена возможность увеличения доступности к муниципальному арендному жилью.