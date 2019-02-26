Господи, какие же мы все торопыги… Без пяти шесть утра. Последние минуты тишины в квартире. Тихо настолько, что при желании можно услышать, как тикают часы на полке.

Пять-четыре-три-два-один. Пуск! Все – раздается звон будильника, подъем. Включаются душ в ванной, чайник на плите, компьютер – надо просмотреть почту, сообщения, жму копку для запуска информационного фона – телевизора. После душа – микроволновка – «как лорд последний, утром съел овсянку», фен, за 10 минут перед выходом, согласно Леониду Либкинду: «сел перед зеркалом, чтоб встретиться с прекрасным». Все, готовность №1 – на выход. Дорога на работу. Кивок охраннику – отметка о прибытии, начало трудового дня. Работа, работа, работа… Вечер трудового дня. И таймер начинает обратный отсчет: прощание с охранником, отметка об убытии, дорога домой, ужин под новости и сериал, блиц-уборка, душ, переписка с друзьями в соцсетях, поиск зарядки для смартфона, таблетки, чтоб заснуть, пилюли – чтоб проснуться, «ночь, я и…холодильник».

Е-мое! И так вся жизнь. Роддом, ясли-сад, школа, институт, работа, пенсия, погост… А жить когда?!

Вот-вот. Чтоб ответить на этот вопрос надо остановиться, почесать репу, да призадуматься: к чему вся эта суета сует?! Ответы известны – «Как потопаешь, так и полопаешь!», «А кому сейчас легко?», «Так все живут, а мы чем хуже?»

Словно специально для нас итальянцы, знающие толк в качестве жизни, в докризисном еще 2007 году придумали новый праздник – День неторопливости, который вскоре (значит, кто-то все-таки поторопился) стал Всемирным.

Зачинатели Дня неторопливости призывают землян не спешить, наслаждаться КАЖДЫМ мгновением жизни.

У вас бывает так, что вы что-то важное пропустили? Например, «пропустили» подснежники, крокусы? Весну пропустили? Бывает? Признаюсь, в прошлом году я пропустила сезон сирени. Да, такое со мной случилось впервые. Теоретически я знала, что она должна вот-вот зацвести, а на деле – бац, сезон цветения сирени прошел. Если б она «жутко» нравилась кому-нибудь из моих друзей – другое дело, я бы ее не прозевала. К примеру, я точно знаю, когда в Шымкент привозят нежно-ароматные фрезии – в первых числах февраля. А почему? А потому, что именно их любит моя подруга, у которой 4 февраля день рождения…

Итак, инициаторы Дня неторопливости, лозунг которого «не торопись и насладись моментом», – итальянцы. Для любителей точности – это итальянская ассоциация «Искусство медленно жить». Мне до сих пор удивительно: почему не казахи или не эстонцы? Ведь одна из отличительных их черт – неспешность, ставшая почти хрестоматийной.

Говорят, что эта ассоциация составила список «14 заповедей отказа от спешки». Признаюсь, больше четырех я в интернете не нашла. Чаще всего упоминаются такие заповеди: раннее пробуждение, неспешный завтрак (по возможности отказ от фаст-фуда), сохранение спокойствия при попадании в автомобильную пробку, беседы с друзьями и родными. Дальше я прибавлю от себя – составьте заранее план дел на предстоящий день. Выгода очевидна – во-первых, это позволит равномерно распределить ваше время, во-вторых, убережет от спешки и нервотрепки. Уделите достаточное время своему хобби, если такового нет, срочно обзаводитесь им. Не перетруждайтесь, наслаждайтесь тем, что делаете. Постарайтесь найти плюсы в вашей, казалось бы, рутинной или даже нелюбимой работе. Ведь у кого-то и такого источника заработка нет.

Когда мы, человечество в целом начали спешить? Когда наш ритм жизни стал просто бешеным? По всему выходит – лет 40-50 назад. Произошло это «благодаря» усовершенствованию техники, электроники. Согласитесь, если недавно перейти улицу в нашем городе не составляло особых проблем, то сегодня мы тратим на это драгоценные минуты, десятки минут. Конечно, можно и побыстрее, просто тогда попадешь не совсем туда, куда направлялся…

Средства коммуникаций, которые, казалось бы, призваны помогать нам в общении – на деле разобщили нас. Сегодня все мы в свое относительно свободное время упираемся в смартфоны – читаем, смотрим, лайкаем, комментируем. В ущерб себе, семье, близким. А потом бешено нагоняем потерянное время – кое-как, точнее – наспех едим, кое-как общаемся «вживую», кое-как живем. Вспомните, кризисные 90-е годы в Шымкенте. При всей их пещерной жути был один очевидный плюс – мы общались. Помню, в те годы мы наконец-то детям рассказали про их родословную – с «ледникового периода», объясняли: «кто кому Вася». Сами наслушались про их школьные дела, мечты и хотелки. И таких задушевных бесед в прямом смысле «при свечах» в ту пору в каждой семье было великое множество. Я не накликаю повторения энергокризиса, просто ностальгирую по былому общению. Имею право…

Спешим почему? Потому что надо успеть – попасть, урвать, заработать, встретиться и так далее. Но, увы, всех денег не заработаешь. Ничего страшного не произойдет, если не попадем в список Forbes. Есть и другие радости жизни. Это я знаю точно…

Как ни крути, а спешка, торопливость – это не есть хорошо. Не зря ведь столько уничижительных поговорок и фразеологизмов на эту тему. «Спешка нужна в двух случаях – при ловле блох и при поносе», «Поспешишь – людей насмешишь», «Тише едешь – дальше будешь» (современный вариант – «Тише едешь – дОльше будешь») и так далее. Запомним главное: «Бог – в покое, бес – в суете».

Ну как, согласны жить размеренно, неторопливо, не в суете? Не торопитесь с ответом. К этому тоже надо привыкать – неспеша, потихоньку, не сразу. Смакуйте жизнь, земляне! Замечайте то, что вас окружает – людей, зверей, птах, природу! Замечайте времена года – фиксируйте это – хотя бы даже на смартфон: «Привет, февраль!», «Я в первый день весны!», «Как я провел лето!», «Здравствуй, осень!» и так далее.

Мне так нравится совет, который я вычитала в соцсетях: «Люди, замечайте, когда вы счастливы!» Потом, а для кого-то и сейчас, наступит время, когда действительно, не спеша, на досуге можно будет перебирать, вспоминать и наслаждаться этими мгновениями.

Фарида Шарафутдинова