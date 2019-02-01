Шымкентскую молодежь ждет большое событие.

На днях в городе пройдет конференция «U:hack», где выступят самые успешные молодые бизнесмены страны и расскажут, как в Казахстане делать честный и прибыльный бизнес и как конкурировать в условиях современности.

Сегодня на официальной пресс-конференции организаторы сообщили, что «U:hack» могут посетить все желающие. «U:hack» — это фестиваль, где молодежь, мечтающая о собственном стартапе, может поделиться своими идеями и получить ценные консультациии от опытных предпринимателей.

На конференции выступят пиарщик номер один в Казахстане Алишер Еликбаев, основатель крупнейшего холдинга ChocoFamily Рамиль Мухоряпов и другие известные среди молодежи люди. Желающие попасть на фестиваль могут пройти бесплатную регистрацию онлайн. На сегодняшний день зарегистрировались около полутора тысяч человек. К слову, на конференции «U:hack» сообщили, что будет призовой фонд, который достанется участнику, предложившему самую полезную для Шымкента идею .

«Есть вещи которые ценятся больше чем деньги- это знания, и мы в первую очередь звали спикеров которые могут чем-то поделиться, научить молодежь. А после у нас есть призовой фонд 2 млн тенге на 4 секции человек может прийти и продемонстрировать свой проект, прототип», — рассказалТохтар Алимбеков, организатор «U:hack».