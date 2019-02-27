Если раньше представители бизнеса говорили о контрабанде, то теперь — о высоких тарифах.

По словам председателя ассоциации теплиц Туркестанской области Казахстана Мырзахмета Снабаева, овощная продукция шымкентских теплиц неконкурентоспособна, передает Kursiv.kz.

Снабаев рассказал, что высокая стоимость помидоров и огурцов на шымкентских рынках (от 700 до 850 тенге за кг) объясняется высокими тарифами на газ и электроэнергию. Если в Узбекистане куб газа стоит 12 тенге, а кВт/час — 8 тенге, то в Туркестанской области — 36 и 25 тенге соответственно.

По его словам, в прошлом году владельцам теплиц отменили субсидии на газ. Тариф в 36 тенге за кубометр газа тут же сказался на стоимости овощей.

Кроме того, неконкурентоспособной южную продукцию делают высокие таможенные пошлины — 12% от общей стоимости вывозимой на экспорт в Узбекистан продукции.

Таким образом, себестоимость 1 кг огурцов и помидоров, выращенных в теплицах Туркестанской области, колеблется от 140 до 150 тенге, тогда как узбекистанских — от 70 до 75 тенге.