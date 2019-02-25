Утвержден новый состав правительства, передает сайт Акорды.
- премьер-министр – Аскар Мамин;
- первый заместитель премьер-министра – министр-финансов – Алихан Смаилов;
- заместитель премьер-министра – Женис Касымбек;
- заместитель премьер-министра – Гульшара Абдыкаликова;
- министр внутренних дел – Ерлан Тургумбаев;
- министр здравоохранения – Елжан Биртанов;
- министр индустрии и инфраструктурного развития – Роман Скляр;
- министр иностранных дел – Бейбут Атамкулов;
- министр информации и общественного развития – Даурен Абаев;
- министр культуры и спорта – Арыстанбек Мухамедиулы;
- министр национальной экономики – Руслан Даленов;
- министр обороны – Нурлан Ермекбаев;
- министр образования и науки – Куляш Шамшидинова;
- министр сельского хозяйства – Сапархан Омаров;
- министр труда и социальной защиты населения – Бердыбек Сапарбаев;
- министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности – Аскар Жумагалиев;
- министр энергетики – Канат Бозумбаев;
- министр юстиции – Марат Бекетаев.