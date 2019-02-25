25.02.2019
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Анонс Утвержден новый состав правительства

Утвержден новый состав правительства

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Дом правительства

Утвержден новый состав правительства, передает  сайт Акорды.

  • премьер-министр – Аскар Мамин;
  • первый заместитель премьер-министра – министр-финансов – Алихан Смаилов;
  • заместитель премьер-министра – Женис Касымбек;
  • заместитель премьер-министра – Гульшара Абдыкаликова;
  • министр внутренних дел – Ерлан Тургумбаев;
  • министр здравоохранения – Елжан Биртанов;
  • министр индустрии и инфраструктурного развития – Роман Скляр;
  • министр иностранных дел – Бейбут Атамкулов;
  • министр информации и общественного развития – Даурен Абаев;
  • министр культуры и спорта – Арыстанбек Мухамедиулы;
  • министр национальной экономики – Руслан Даленов;
  • министр обороны – Нурлан Ермекбаев;
  • министр образования и науки – Куляш Шамшидинова;
  • министр сельского хозяйства – Сапархан Омаров;
  • министр труда и социальной защиты населения – Бердыбек Сапарбаев;
  • министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности – Аскар Жумагалиев;
  • министр энергетики – Канат Бозумбаев;
  • министр юстиции – Марат Бекетаев.

 

 

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