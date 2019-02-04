Сегодня в Международном Аэропорту Нурсултан Назарбаев (Tерминал 1) состоится презентация автономного робота-уборщика, предназначенного для уборки больших помещений, промышленных и коммерческих объектов.

Проект реализован ТОО “Автономные технологии КЗ” — портфельным стартапом Автономного кластерного фонда Tech Garden (Тэк Гарден), в рамках программы международной акселерации StartupKazakhstan. Программа Startup Kazakhstan реализуется Tech Garden при поддержке Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Робот-уборщик — полностью автономное устройство моет полы и самостоятельно ориентируется в пространстве без участия человека, обходя людей, стены и другие препятствия.

При этом, робот экономно расходует воду, очищая ее во внутреннем резервуаре для повторного использования. В управление внесены элементы искусственного интеллекта, что позволяет нескольким роботам эффективно взаимодействовать в одном помещении, не мешая друг другу. По мере необходимости машины сами отправляются на базу для замены аккумулятора и воды.