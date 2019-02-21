С 19 февраля 2019 года Казахстаном введен временный запрет на ввоз в Республику Казахстан продукции из Кыргызской Республики и Республики Узбекистан.

А именно вводятся ограничения на ввоз следующей продукции: картофель продовольственный и семенной, яблоки, хурма из Кыргызской Республики, а также ввоз граната с территории Республики Узбекистан. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель председателя Комитета государственной инспекции в АПК Марс А.М.

В последнее время участились случаи систематического выявления в подкарантинной продукции поставляемой с территории Кыргызской Республики и Республики Узбекистан, таких карантинных объектов как:

— карантинного объекта червеца Комстока — Pseudococcus comstocki (Kuwana) в яблоках, хурме и гранатах;

— карантинного объекта золотистая картофельная нематода Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens в картофеле

За 2018 год и январь-февраль текущего года при досмотре подкарантинных грузов ввозимых в Казахстан из Кыргызской Республики выявлено 465 фактов нарушений единых карантинных фитосанитарных требований, в том числе 59 случаев ввоза зараженной карантинным объектами подкарантинной продукции.

С территории Республики Узбекистан, за последний месяц т.г. выявлено 2 факта поставки гранатов зараженных карантинным объектом червец Комстока — Pseudococcus comstocki (Kuwana).

Справочно: Колонии червеца вызывают усыхание и отмирание побегов и точек роста, пожелтение и опадение листвы, плодов — все это приводит к усыханию растений. При сильном заражении происходит одеревенение плодов, ухудшаются вкусовые качества и уменьшаются в весе. Овощные культуры, произрастающие вблизи зараженных деревьев шелковицы, подвергаются сильному нападению червеца и потери составляют: свеклы -35%, картофеля – до 42%, персика – до 49 %. Снижение урожая листвы шелковицы в среднем доходит до 10%.

Картофельная нематода, поражая корни и клубни, причиняет весьма значительный вред картофелеводству. Потери урожая могут составлять 50-90%. Иногда наблюдается полная гибель урожая.