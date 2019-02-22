В Шымкенте прошел официальный показ фильма «Айка». Вместе с режиссером картины приехала главная героиня, которую исполнила Самал Еслямова.

Зал полный. Аншлаг! Картина стала популярной не только в Казахстане, фильм Айка показывают сегодня и в СНГ. Эта история мигрантки из Кыргызтана, которая сталкивается с большими трудностями.

Перед началом фильма царит суета, шымкентский зритель ожидает от «Айки» взрыва эмоций, но актеры уверяют, фильм не простой, это картина не обещает легкости и хеппи-энда, зато до мельчайших деталей история реалистична и покажет зрителю ту самую неприятную правду, которая … не для впечатлительных.

Фильм Айка — это отрывок из жизни кыргызской мигрантки в Москве. 25-летняя Девушка приехала в белокаменную из глубинки за заработком, но судьба сыграла с ней злую шутку. Сложные перипетии, где смешалось все — изнасилование, рождение ребенка, крупный долг и коллекторы-бандиты, крохотный угол в забитой до отказа коммуналке. Все два часа, которые длится картина, камера как-будто неотрывно идет вслед за Айкой, и зритель невольно становится свидетелем всех испытаний, через которые героине приходится пережить. Этот фильм снимали шесть лет. Чтобы лучше вжиться в роль актрисе Самал Еслямовой пришлось пожить в почти аналогичных условиях.

Сергей Дворцевой, режиссер: «Кому-то нравится фильм, кому-то нет. Мое дело сделать хорошее кино, чтоб люди поняли, кстати многие понимают. Это не сериал, это не комедия, это история жизни простой девушки. Поверьте мне, в Москве и сейчас где-то живет точно такая же девушка, с такими же проблемами, только про нее никто фильм не снимает, она предоставлена сама себе».

Фильм российского режиссера неожиданно для многих получил мировое признание. На Каннском фестивале награду за лучшую женскую роль жюри единогласно присудило Самал Еслямовой.

Актриса родилась и выросла в Казахстане. Она и раньше снималась в фильмах, получила пальмовую ветвь на Каннском фестивале за лучшую женскую роль. Победа в каннах была желанной, но неожиданной для Еслямовой. Девушка признается, что свою геронию Айку она любит и очень сочувствует ей.

Самал Еслямова: «Нет, даже если бы я была в такой ситуации, не бросила. Опять-таки не берусь судить тех женщин, но всегда нужно мыслить трезво. Для меня Айка стала примером, она не поддалась натиску проблем».

После просмотра фильма у зрителей реакция далеко неоднозначная: Эмоции от восхищения до недоумения. А кто-то и вовсе не в состоянии озвучить свои чувства.

— Я не хочу говорить ничего. Все показано там, в картине.

— Тяжелый фильм, он заставляет думать о жизни, о детях.

— Я не знаю, как-то грустно все, сложно в этой жизни, но бороться нужно. — -Поучительный фильм, и затянутый.

Картину «Айка» снимали в нескольких городах России. Роли в фильме исполняли не только профессиональные актеры, но и реальные мигранты, Айку снимали без спецэффектов. В шымкентских кинотеатрах фильм будут показывать до конца февраля.