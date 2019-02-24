В преддверии праздника 1 марта – Дня благодарности в Шымкенте отметили «День почитания соседей»

В шымкентском жилом массиве Сайрам представители узбекского этноса пригласили гостей из соседних жилых массивов Шапырашты, Отемис, Кызылсу, Тассай, Мартобе, Тогыс, Бадам, Карабастау.

На праздничном мероприятии жители поблагодарили друг друга за оказанное внимание и поблагодарили представителей местных этносов за уважение к казахскому народу.

На торжественном собрании заместитель председателя городского филиала ассамблеи народа Казахстана Муратали Калмуратов отметил важность сохранения и укрепления единства в стране.

Экс-депутат Парламента РК, узбекский аксакал Розакул Халмурадов отметил важность Дня благодарности, который отмечается нашим народом уже 4 года.

«Как вы знаете, в трудные времена на казахскую землю были депортированы многие народы. В этот период местные жители проявили большую заботу о них, делились всем, чем могли сами поделиться. В этот день прекрасной традицией становится говорить слова благодарности всем казахстанцам. Этот праздник-Праздник единства, солидарности и согласия, — сказал Розакул Халмурадов.

На торжественном собрании с поздравительной речью выступили Почетный журналист Казахстана Байдулла Конысбек, государственные и общественные деятели Орынбай Рахманбердиев, Шалатай Мырзахметов, председатель городского совета ветеранов Исамуддин Рысбай.

Депутаты городского маслихата, руководители различных этнокультурных объединений говорили о сохранении благоденствия в стране.

Праздничные собрания нового характера и нового содержания в городе продлятся до 1 марта. Завтра, 25 февраля, Шымкент отметит День «ұстаздарға құрмет».