День благодарности отмечают в Казахстане

1 марта в Казахстане отмечается День благодарности.

Праздник популяризирует главные ценности – дружбу и отзывчивость, ответственность и гражданственность, любовь к стране и благодарность людям, которые трудятся для ее развития.

Этот день — еще один повод сказать слова благодарности тем, кто рядом. Президент также выразил слова благодарности в своем ежегодном поздравлении. Касым-Жомарт Токаев отметил, что в этот судьбоносный период казахстанца крайне важно беречь общенациональное единство, ставя интересы страны превыше всего.

«Убежден, что мы как прогрессивная нация достигнем всех намеченных нами высоких целей. Выражаю искреннюю благодарность всем гражданам, которые своим неустанным трудом вносят вклад в поступательное развитие Казахстана»,-сказал президент.

Дорогие читатели, редакция OTYRAR благодарна Вам за то, что Вы с нами! Спасибо, что источником новостей юга и города Шымкент Вы выбираете нас!