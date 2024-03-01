Народная память

В девятый раз казахстанцы отмечают День благодарности.

Напомню, почему для этого праздника был выбран день 1 марта.

Если коротко:

1 марта – это день образования Ассамблеи народа Казахстана как консультативно-совещательного органа при Президенте РК. Произошло это в 1995 году.

Следует отдать должное: идея праздника принадлежит Первому Президенту страны Нурсултану Назарбаеву, призвавшему отмечать его как День благодарности всех этносов друг к другу и к казахам, проявившим милосердие и принявшим переселенцев из других краев как родных.

Поздравляя соотечественников с Днем благодарности в прошлом году, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев отметил: «Этот праздник олицетворяет непреходящие ценности дружбы, добра и солидарности, которые глубоко укоренены в нашем национальном самосознании. День благодарности напоминает нам о том, что в самые тяжелые времена наш народ сохранял единство и сплоченность, оставался верен высоким гуманистическим идеалам, неизменно проявлял милосердие и сострадание».

По убеждению Президента, сегодня, в условиях беспрецедентных глобальных вызовов и масштабных преобразований в нашей стране, взаимная поддержка и ответственность каждого гражданина за общее будущее обретают особое значение.

Президент выразил искреннюю признательность соотечественникам за честный труд и деятельный патриотизм. Он убежден, что, укрепляя общенациональное единство, мы сможем преодолеть любые трудности, построить справедливый и процветающий Казахстан.

Признаться, я, как и многие мои друзья, собираем примеры, случаи деятельной доброты и патриотизма. Собираем и рассказываем о них нашим соотечественникам. Дарим надежду на то, что эстафета милосердия обязательно продолжится…

Пока же я напомню вам, приведу примеры милосердия. Некоторые из них вам уже знакомы из публикаций РАБАТа, они стали поистине хрестоматийными; про другие вы, возможно, прочтете в первый раз. Понятно, что проявленное милосердие рождает ответное чувство людской благодарности.

История первая

Ее рассказала Ольга Тенхановна Ли: «Мои родители – мама Татьяна Тимофеевна Ким и отец Ли Тен Хан – в числе других корейцев, депортированных в Казахстан в 1937 году, были благодарны принявшему их казахскому народу. Они никогда не чувствовали себя здесь чужими.

Здесь они получили образование, работали и никогда не чувствовали себя ущемленными. Нас, четверых детей, воспитали преданными этой земле и стране, трудолюбивыми и честными. Мой отец говорил, что по-настоящему счастливый человек тот, кто испытывает чувство благодарности от своих детей. Я счастлива, что чувствую благодарность своих детей. Сын, окончив московский вуз, без сомнений, вернулся в Шымкент, здесь он открывал свои трудовые горизонты. Хотя предложения уехать к нему поступали.

Дочь тоже окончила один из лучших вузов Казахстана и трудится во благо своей страны. Они продолжают традиции, заложенные их дедом Ли Тен Ханом, директором совхоза-техникума «Пахтаарал». Они тоже дали лучшее образование своим детям, и все вместе верой и правдой служат стране, в которой родились.

…В том совхозе-техникуме «Пахтаарал» жили и работали представители многих национальностей, были даже аргентинцы, итальянцы, поляки, испанцы, не говоря уже о греках, чеченцах, татарах и русских. Жили, поддерживая друг друга».

Ольга Тенхановна продолжила: «Моим первым учителем в совхозе был немец Рафаил Гилярович Гопфауф. Без пальцев на правой руке он играл на скрипке на уроках пения. А на уроках труда месил нам глину в роще и учил лепить фигурки зверей, фрукты. Много хорошего он нам дал.

Помню, как готовились к новогоднему утреннику у него дома. Его жена сшила нам костюмы, как и своим детям, мы в них в клубе выступали».

История вторая

Мне попалось воспоминание бывшей заключенной АЛЖИРа (Акмолинский лагерь жен изменников Родины) Гертруды Платайс, как она впервые увидела местных казахов, как они отнеслись к заключенным женщинам.

Однажды зимним утром женщины-узницы несли с озера Жаланаш охапки камышей. Через некоторое время на берегу появились старики и дети, которые по команде старших начали бросать в этих женщин камни. Конвоиры стали громко смеяться: мол, видите, вас не только в Москве, но и здесь, в ауле, не любят. Оскорбленные женщины подумали: «Ну, что же вы, старики… чему своих детей учите?!» Но одна женщина споткнулась об эти камни, а когда упала, то почувствовала запах молока и сыра. Она взяла кусочек и положила в рот – он показался ей очень вкусным. Она собрала эти камушки и принесла в барак. Там были и заключенные женщины-казашки. Они сказали, что это курт – высушенный на солнце соленый творог…

История третья

Мне ее рассказали понтийские греки Шымкента. Эта история о том, как их, репрессированных, везли сюда, на юг Казахстана. Везли в теплушках, как скот.

Колонну в песках Муюнкум конвоировала группа солдат. Лето. Зной. Навстречу униженным, замученным жарой и долгим пешим переходом людям шла шумная группа казахских женщин с бидонами. Видимо, это были колхозные доярки.

Вдруг, незадолго до того как им поравняться с группой конвоированных, среди них начинается то ли потасовка, то ли какой-то нешуточный скандал. События развивались столь стремительно и серьезно, что конвой кинулся разнимать дерущихся женщин. В это же время, пользуясь создавшейся суматохой, несколько женщин с бидонами кинулись в толпу греков и стали быстро разливать в протягиваемые к ним металлические кружки и котелки айран – кислое молоко. Две другие женщины разламывали домашние лепешки и совали их обомлевшим людям.

Вскоре скандал сошел на нет – столь же неожиданно, как и начался. Спасительницы вернулись к своим товаркам и продолжали беспечную беседу. Ничего не заметившие конвоиры заняли свои места. А греки еще долго с благодарностью оглядывались на удалявшуюся группу колхозниц. Стало понятно, что все произошедшее – это чистая импровизация, народная смекалка. Разве можно такое забыть?!

История четвертая

Жительница Шымкента Нина Федоровна Куприянова (в девичестве Шарамко) рассказала: «Мы жили в селе Ванновке (теперь Т. Рыскулова) Тюлькубасского района. Отец был призван на войну еще финскую. До ухода он только-только успел выстроить большой дом и выстлать крышу соломой…

В начале войны маму, как и других жителей села, вызвали в сельсовет и объявили: «Принимай, Анастасия, семью из Ленинграда!» Так у нас поселились Бэла Фидельман и ее дочь Ирина. Вскоре у Бэлы родилась еще одна дочь. Всю войну мы жили одной семьей. Матери с утра до вечера в поле, на огородах, а мы, дети, – в школе, а дома под присмотром бабушки нянчили малую. Затем и нам пришлось помогать взрослым в колхозе – собирать колоски, овощи.

Спустя год к нам подселили еще одну семью из Грузии. Мы и с ними делили и радости, и горе, и кров, и стол. Живыми и здоровыми вернулись с фронта наши отцы – Федор, Рафаил и Зураб.

С Фидельманами наша семья дружила вплоть до 90-х годов. Бывая по делам в Ленинграде, мы всегда останавливались в их квартире на Невском проспекте».

История пятая

Ее автор Наталья Тифанциди – тоже южанка, депутат Талгарского раймаслихата, член Совета АНК Алматинской области.

«В нашем большом селе близь Алматы проживают представители более 30 национальностей. Большая часть – это потомки тех, кто был депортирован в село Панфилова в 1942-1946 годах. Для меня 1 марта – День благодарности всех этносов друг к другу и к казахам, проявившим милосердие и принявшим этих людей как родных.

Моя бабушка Елена Алексеевна вместе с сестрой и мамой были переселены в Казахстан в 1942 году под видом эвакуации. С собой им разрешили взять только то, что можно было унести в руках. Много ли могли унести в руках женщины, старики и дети? Поэтому с собой у них не было практически ничего – ни питания, ни нормальной одежды. Но греки очень контактный и трудолюбивый народ. Всех переселенцев подселяли к местным жителям, которые сами жили в однокомнатных бараках. Так и ютились по полгода, году по две-три семьи в одной комнате. Делились последним куском хлеба. Очень быстро принимали, уважали и чтили традиции и обычаи тех, кто рядом.

Корейцы, греки, турки, курды, татары, немцы, русские, казахи – все жили дружно, одной семьей. Несмотря на лишения, строили не только дома, но и клубы. Устраивали спортивные соревнования по борьбе.

Мой дед Георгий Феохарович Тифанциди был директором сельского клуба и занимался борьбой. Все вместе, не обращая внимания на национальность и вероисповедание, они строили друг другу дома, веселились на праздниках, вместе провожали в последний путь тех, кто не выдерживал трудностей и умирал. Всем миром помогали той семье, где потеряли кормильца.

Моя бабушка была старшим ребенком в семье. В 1942 году ей было 16 лет. С первых дней войны она вышла на работу. Работала поливальщицей на табачных полях. А это значит по колено в холодной воде. Организм не выдержал, и она сильно заболела.

Двадцать два дня была без сознания, в бреду. И лечила ее, оставаясь в самые критические моменты на ночь в больнице, Нина Федоровна Томаровская – казачка, а дежурила возле ее кровати Ава Торсунова – турчанка. А ее маме и младшей сестре хлеб и овощи приносила Лора Ким – кореянка, а гречанка Мария работала за нее в поле, чтобы рабочее место не потерять…

До самого своего последнего вздоха моя бабушка Елена Алексеевна была благодарна и этим женщинам, и всем, кто жил по соседству, всем, кто словом и делом поддерживал в душе огонек надежды на лучшее будущее. И когда встал вопрос о переезде назад в Краснодарский край, то было принято однозначное решение – нет. Потому что корнями мы вросли в эту землю, гостеприимную землю Казахстана.

Мы – третье поколение греков, депортированных в Казахстан в годы репрессий. Мы не знали голода, жили в достатке, учились в высших учебных заведениях. Но мы, как и наши бабушки, продолжаем быть благодарными тем людям, которые считают нас своими. Не по вере, не по языку, не по разрезу глаз, а по духу. Потому что мы – казахстанцы!

Греки благодарны не только Всевышнему за то, что он дал силы выжить, но и признательны конкретным людям и событиям. Мы благодарны казахскому народу за то, что он принял нас, за то, что помог выжить, за то, что был добр, потому что человек испытывает чувство благодарности как ответную реакцию на происходящее в отношении его.

Автор повести «Робинзон Крузо» Даниэль Дефо однажды заметил: «Все наши жалобы на то, что жизнь сложна и невыносима, наши сетования по поводу того, чего мы лишены, проистекают от недостатка благодарности за то, что мы имеем».

…Вот и все. Делитесь и вы своими историями. Пусть о них узнает как можно больше людей. Ведь благодарность не одномоментное чувство, оно «долгоиграющее», согревающее наши души.

Фарида Шарафутдинова