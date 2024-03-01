В Шымкенте отмечают День благодарности, передает OTYRAR.

Наш город один из самых многонациональных – в котором живут представители более 100 этносов. И Казахстан уже давно стал для многих родным домом. Эти кадры, на которых корейцы из Шымкента хором исполнили гимн Казахстана, моментально набрали популярность в сети. Руководитель совета ветеранов корейцев Роза Пак рассказала, что это давняя традиция – во время всех праздников исполнять гимн страны.

Корейский Новый год не стал исключением. Роза Викторовна вспомнила, как в 1937 году корейцев в одночасье депортировали. Это были сложные годы. Её бабушка и дедушка всегда вспоминали, как их привезли в вагонах вместе со скотом, а затем выгрузили в степи на произвол судьбы. В это время именно казахи подошли и пригласили в юрту. Поделились хлебом и кровом.

«Благодаря казахскому народу, корейцы сегодня 6 поколений считают Казахстан своей родиной. И это нам досталось наследство. Мы все казахстанцы, и чтобы Казахстан был процветающей страной, каждый должен вкладывать в это слово не просто слова благодарности, а делом доказывать, что мы люди самого уважаемого государства в мире», — говорит Роза Пак, руководитель совета ветеранов корейцев г. Шымкента.