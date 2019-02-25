Ранним утром, когда в Шымкенте все же бывает холодно, частный сектор наслаждается удивительным пением птицы.

Какой? Долго ломали голову над ответом, пока она сама не выдала свое присутствие. Залетела на застекленную веранду через открытую дверь, а выход найти не смогла. Оказалась не испугливых, дала взять себя в руки. И вот теперь мы точно знаем, кто поет спозаранку. Нашей гостьей стала Зарянка, или как ее еще называют, Малиновка.

Интернет помог узнать каким ветром ее занесло в Шымкент. Но сначала расскажем об этой примечательной птахе.

Она немного меньше воробья. Коренастая птичка с характерной красно-рыжей окраской груди и «лица». Можно спутать с самцом малой мухоловки, у которого рыжий цвет только на горле и не доходит до лба и глаз. Самец и самка окрашены одинаково. Молодые летом имеют пеструю «дроздовую» окраску, но на груди уже явно заметна рыжина. К осени приобретают оперение как у взрослых, но со светло-охристыми каемками на верхних кроющих крыла. Эта примета сохраняется до середины следующего лета и позволяет отличать осенью молодых от взрослых, а весной и в начале лета — годовалых.

Песня ее очень неровная по темпу и громкости, громкие чистые трели сменяются приглушенным неразборчивым щебетанием, с «металлическими» нотками или почти шипящими и хрипящими звуками. В целом песня весьма приятна. Она не имеет определенной длительности, может состоять из непрерывно журчащего потока звуков, чаще же фразы небольшой длительности перемежаются неровными паузами. Поет в течение всего дня, перелетая в кустах и кронах. Но наиболее активное и заметное пение в вечерних сумерках, когда дневные птицы замолкают, в это время самец поет обычно на вершине дерева. Могут петь и ночью. Иногда короткие куски песен поют самки. Сигналы при беспокойстве и наиболее обычная позывка — потрескивающее «тик», «тик-тик», «тк-тк-тк», короткая трещащая трель «тктктктк», а также тонкий свист «сиип» или «тсии».

Эта европейская птица в Казахстане, гнездится на крайнем северо-западе, по притокам реки Урал, где населяет сырые пойменные леса. На юге Казахстана зарянка во многих местах зимует, в остальных местах может быть встречена на пролете, который лучше всего выражен в западных районах республики.

На местах зимовок на юге Казахстана появляются в октябре-ноябре и держатся здесь до конца марта.

Из особенностей поведения отметим, что, прыгая по земле или веткам, зарянки временами резко останавливаются и кланяются, вздергивают хвостом.