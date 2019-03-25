Это доходы, которые приходятся на одного человека без учета налогов. По данным ведомства, самый высокий показатель — в Атырауской области 187 771 тенге. Затем идут Астана и Алматы. Доходы в мегаполисах превышают 140 тыс тенге. На четвертом месте Мангистауская область. Показатель равен почти 128 тыс тенге. Затем Западно-Казахстанская — около 98 тыс тенге. Наименьший среднедушевой доход отмечен в Жамбылской и Туркестанской областях, а также в городе Шымкент. Среднедушевой доход на душу населения в мегаполисе равен 60 427 тенге. В Туркестанской — 42 829 тенге.