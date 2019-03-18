Недавно открытый крупный астероид EA2 максимально приблизится к Земле 22 марта (в 7.54 утра по времени Астаны). Небесное тело пролетит мимо нашей планеты на расстоянии всего 305 тысяч километров — это на 80 тысяч километров меньше, чем расстояние от Земли до Луны, передает Тengrinews.kz.

Об этом на своем сайте предупреждает американское космическое агентство NASA. Астероид движется со скоростью пять километров в секунду, передает РИА Новости. Его диаметр составляет около 30 метров.

Newly discovered asteroid #2019EA2 (diameter ~ 30 m) will have a close encounter with Earth on March 22, 2019 at 01:54 UT flying at a distance of 0.80 LD or ~305,000 km / 189,600 miles) https://t.co/1IqpTS5xIr pic.twitter.com/DYLMg0Z82O — Massimo (@Rainmaker1973) March 15, 2019

В сентябре 2018 года мимо Земли пролетел другой больший астероид — SP1. Его размер составил от 70 до 160 метров. Он прошел мимо нашей планеты на расстоянии 5,87 миллиона километров.