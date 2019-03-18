астероид

Недавно открытый крупный астероид EA2 максимально приблизится к Земле 22 марта (в 7.54 утра по времени Астаны). Небесное тело пролетит мимо нашей планеты на расстоянии всего 305 тысяч километров — это на 80 тысяч километров меньше, чем расстояние от Земли до Луны, передает Тengrinews.kz.

Об этом на своем сайте предупреждает американское космическое агентство NASA. Астероид движется со скоростью пять километров в секунду, передает РИА Новости. Его диаметр составляет около 30 метров.

В сентябре 2018 года мимо Земли пролетел другой больший астероид — SP1. Его размер составил от 70 до 160 метров. Он прошел мимо нашей планеты на расстоянии 5,87 миллиона километров.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА