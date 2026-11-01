Тепло будет! Как Шымкент подготовился к отопительному сезону

Осень в Шымкенте — время, когда коммунальные службы работают в особом режиме. За окном еще тепло, но в управлениях и на теплосетях уже вовсю кипит работа: город готовится к отопительному сезону-2026/2027. Судя по официальным данным, подготовка эта уже завершена. Об этом сообщили в управлении энергетики и развития инфраструктуры г. Шымкента.

Для жителей это означает главное: тепло в домах будет! Причем, как заверили специалисты, без задержек и сюрпризов. Но давайте разберемся по порядку, что именно было сделано, насколько надежна городская тепловая система и чего ждать горожанам в предстоящие холодные месяцы?

Теплосети: масштаб работ впечатляет

Начнем с цифр. Всего по городу протяженность теплосетей составляет 838,6 км. Из них 152 км — это магистральные сети, а 686,6 км — внутриквартальные. Это огромное хозяйство, которое каждый год требует внимания, проверки и ремонта.

На октябрь 2026 года все работы по опрессовке сетей, то есть проверке их на прочность и герметичность, завершены. Сети готовы нести нагрузки в отопительный сезон. Это значит, что трубы проверены под давлением, слабые места выявлены и устранены, а теплоноситель может спокойно идти к потребителям.

Что касается оборудования, то здесь картина тоже обнадеживающая. Основное и вспомогательное оборудование АО «3-Энергоорталык» — 31 автономная котельная города и 17 насосных станций — подготовлены к работе зимой. Готовы и потребители: 2 241 многоэтажный жилой дом и 463 бюджетных учреждения прошли необходимую подготовку.

Кстати, работы по поэтапному заполнению теплосетей и сетей потребителей водой уже начались. Это своего рода финальный аккорд подготовки: система заполняется теплоносителем, проверяется на герметичность и готовится к запуску.

Износ сетей: цифры и решения

Отдельный разговор о состоянии теплосетей. По данным на 1 января 2026 года, износ теплосетей города составляет 37%. Цифра немаленькая, но важно понимать, что за ней стоит планомерная работа по снижению аварийности и обновлению инфраструктуры.

В Шымкенте внедрена технология внутритрубной диагностики. Этот современный метод позволяет с высокой точностью сканировать внутреннюю стенку труб и выявлять дефекты, которые не видны снаружи. Это как медицинское обследование, только для трубопроводов. Впервые в Казахстане такая технология была опробована именно в Шымкенте в 2025 году в качестве пилотного проекта.

Результаты впечатляют. В 2025-м на семи магистральных улицах города была проведена диагностика 3 200 метров теплопровода диаметром от 426 до 1000 мм. По итогам обследования техническое состояние трубопроводов признано удовлетворительным, а по опасным участкам выданы четкие технические заключения, то есть специалисты точно знают, где нужно вмешаться в первую очередь.

В 2026 году работа продолжилась. За счет средств местного бюджета на 11 улицах проведена диагностика 5 000 метров теплопроводов диаметром от 426 до 720 мм. Такой подход позволяет не гадать, а точно знать, где сети требуют ремонта, а где они еще послужат.

Ремонт и реконструкция: что сделано за год?

Помимо диагностики, в Шымкенте шла активная ремонтная кампания. В июле 2026 года начались работы по текущему ремонту 20,7 км внутриквартальных теплосетей на 45 участках в городе. Работы завершены 15 октября 2026 года. Сейчас на местах земляных работ ведутся благоустройство и укладка асфальтового покрытия, чтобы после ремонта дворы и улицы выглядели аккуратно.

На 2026 год запланированы работы на двух участках. Первый — от тойханы «Тату» до ТК-14 — диаметром 530 мм и протяженностью 240 погонных метров. Второй — от улицы Туркестанской через улицу Байтурсынова по проспекту Тауке хана от ТК-26 до ТК-41 — диаметром 426 мм и протяженностью 655 погонных метров. Общая протяженность двух участков — 895 погонных метров в двухтрубном исчислении. Работы завершены, сейчас ведутся восстановительные работы по асфальтовому покрытию и благоустройству.

Бюджет подготовки: куда ушли деньги?

На подготовку к отопительному сезону из бюджета Шымкента выделено 1,5 млрд. тенге. Эти средства направлены на ремонт 21,5 км теплосетей города. То есть деньги пошли не на бумажную отчетность, а на конкретные трубы, которые будут греть дома зимой. Контроль за качеством выполненных работ специалисты управления энергетики и развития инфраструктуры осуществляют, посещая объекты. Это простой, но действенный механизм: приехать, посмотреть, все проверить. Именно так обеспечено, что освоение бюджетных средств приводит к реальному улучшению теплоснабжения, а не к формальному выполнению планов.

Многоэтажки: кто отвечает за тепло в квартире?

Отдельная тема — подготовка многоквартирных жилых домов, особенно старого жилого фонда. В зоне централизованного теплоснабжения находится 2 241 многоэтажный жилой дом. Все они, включая дома старого фонда, на 100% подготовлены к предстоящему отопительному сезону.

Но здесь важно понимать зону ответственности. За подготовку внутридомовых систем отопления, их промывку и опрессовку отвечают обслуживающие компании: КСК, ОСИ и др. Если обслуживающей компании нет, то ответственность за подготовку ложится на самих жильцов многоквартирного дома.

Это важно знать каждому собственнику квартиры: граница эксплуатационной ответственности между потребителем и энергопередающей организацией в многоквартирных домах, находящихся под управлением КСК или органа управления объектом кондоминиума, определяется по первому разделительному фланцу или сварному шву входных задвижек узла управления со стороны источника тепловой энергии. Проще говоря, все, что внутри дома, — забота обслуживающей компании или жителей.

Бывает и так, что дом формально готов к сезону, но жильцы сталкиваются с проблемой неравномерного отопления: когда в одной квартире тепло, а в другой — прохладно. В таких случаях специалисты инспекции теплосетей ГКП «Куатжылуорталык-3» выдают акты-предписания с указанием замечаний каждому хозяину квартиры по стояку и сроками устранения. То есть проблема не остается без внимания — ее адресно фиксируют и требуют решения.

Кто отвечает за срыв сроков?

Вопрос ответственности — один из самых важных. За несвоевременную подготовку теплосетей и котельных персональную ответственность несет первый руководитель теплопроизводящей или теплотранспортирующей организации. Это прямая и понятная норма.

Если сроки подготовки сорваны или произошла авария, из-за которой жители остались без отопления, то уполномоченные органы проводят расследование причин. При установлении фактов нарушения со стороны подрядной организации или должностных лиц применяются штрафные санкции в отношении виновных. То есть ответственность не размывается: она конкретная и персональная.

«За несвоевременную подготовку сетей и котельных отвечает первый руководитель организации. В случае срыва сроков или аварий проводятся расследования, при установлении вины применяются штрафные санкции», — подчеркнул ответственный заместитель руководителя управления энергетики и развития инфраструктуры г. Шымкента Куаныш Умиралиев.

Резервные мощности: что будет при сильных морозах?

Зима есть зима, и резкие похолодания случаются. Поэтому важный вопрос: рассчитаны ли мощности городских котельных и теплосетей на периоды повышенного потребления энергии? Ответ специалистов однозначный: да, рассчитаны!

На главном теплоисточнике города — АО «3-Энергоорталык» — основным видом топлива является природный газ, аварийным — мазут. На предприятии имеется десятидневный аварийный запас мазута в объеме 10 661 тонны. Это серьезная подушка безопасности.

На котельной мощностью 160 Гкал/час основное топливо — природный газ. Для бесперебойной подачи тепловой энергии в настоящее время ведутся работы по ремонту топливных баков. Срок завершения — до 1 ноября 2026 года. Кроме того, заключен договор на поставку аварийного запаса дизельного топлива.

На случай нештатных ситуаций в ГКП «Куатжылуорталык-3» работает круглосуточная диспетчерская служба. Телефоны для связи: 8-771-882-62-55, 8 (7252) 44-81-89.

Есть и круглосуточная аварийная бригада, укомплектованная специалистами, материалами и техникой. Аварийные ситуации предприятие устраняет в срок от двух часов до суток. Это тот случай, когда лучше знать телефон заранее на всякий случай.

Жалобы жителей: как реагируют на холодные батареи?

Если в квартире холодно, а батареи еле теплые, куда звонить и что будет дальше? Механизм здесь отработан. При поступлении жалоб на холодные батареи, недостаточную температуру и перебои с отоплением заявка передается в инспекцию теплосетей ГКП «Куатжылуорталык-3». Ответственный инспектор выезжает на место, проверяет и при возможности устраняет замечания. Если проблема внутри дома, то выдается акт-предписание обслуживающей компании, ОСИ или КСК.

Все обращения в период отопительного сезона фиксируются в журнале заявок отдела теплоснабжения. Это позволяет отслеживать не только количество жалоб, но и сроки их фактического устранения. А если проблема повторяется в одном и том же доме или районе, заявка передается в районный акимат, где за каждым домом закреплен ответственный специалист, а также в ГКП «Куатжылуорталык-3». То есть повторяющиеся проблемы берутся на особый контроль.

Тарифы: чего ждать жителям?

Вопрос, который волнует всех без исключения: отразятся ли расходы на подготовку к зиме на кошельке горожан? Хорошая новость: первые два месяца отопительного сезона — ноябрь и декабрь 2026 года — на расходах жителей Шымкента по тепловой энергии не отразятся.

Изменение тарифов на горячую воду и тепловую энергию планируется ввести с 1 января 2027 года. В настоящее время материалы находятся на рассмотрении в РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по г. Шымкенту». То есть решение еще не принято — идет процедура рассмотрения.

Что касается мер поддержки социально уязвимых семей по тепловой энергии и горячему водоснабжению, то специальных мер в этой сфере не предусмотрено. Таким категориям лиц рекомендуется обратиться в управление занятости и соцзащиты г. Шымкента, где можно узнать о доступных мерах поддержки.

Планы на будущее: не только латать, но и строить

Подготовка к отопительному сезону — это не только ежегодный ремонт сетей. Последние два-три года управление анализирует прохождение отопительного сезона, рассматривает аварии на теплоисточниках, теплосетях и насосных станциях. По итогам сезона готовится дефектный акт на наиболее уязвимые тепловые сети, которые затем закладываются в план текущего ремонта.

Но есть и более масштабные планы. Предусмотрена реконструкция существующей котельной К-24 в мкр. «Спортивный». Ведутся работы по строительству паропровода для существующих предприятий индустриальной зоны «Оңтүстік» и многое другое. То есть город не только латает старое, но и строит новое — с прицелом на будущее.

«Последние два-три года мы проводим анализ прохождения отопительного сезона, готовим дефектные акты на наиболее уязвимые сети. Снижен процент износа теплосетей. Ведутся реконструкция котельной К-24 в микрорайоне «Спортивный», строительство паропровода для предприятий индустриальной зоны «Оңтүстік». Работа идет системно», — рассказал Куаныш Умиралиев.

Что в итоге?

Подводя черту, можно сказать, что Шымкент подошел к зиме с полной готовностью. Сети проверены и готовы, котельные и насосные станции в строю, дома подготовлены, аварийные бригады работают круглосуточно, топливные резервы сформированы. Отопительный сезон стартовал 25 октября 2026 года, задержек подачи тепла в отдельные районы на сегодня нет.

Конечно, зима — это непредсказуемое время, и никто не застрахован от внештатных ситуаций. Но важно, что в городе есть и резервные мощности, и аварийные запасы топлива, и круглосуточные службы, готовые прийти на помощь. А значит, у жителей Шымкента есть все основания спокойно встречать холода — тепло в домах будет.

Зима близко. И Шымкент к ней готов!

Жанна Курманбекова