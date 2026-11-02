Детская Романсиада объединила молодых вокалистов в Шымкенте

В Шымкенте прошла детская Романсиада, объединившая юных исполнителей из Казахстана и Узбекистана. На сцену вышли участники в возрасте от 7 до 16 лет, которые представили русские и национальные романсы, народные и детские песни.

В конкурсе приняли участие воспитанники музыкальных школ, студенты колледжей из Шымкента, Туркестанской области и Узбекистана.

Среди конкурсантов — 16-летняя Нурайым Ибатбек. Вокалом она занимается уже девять лет и сейчас учится в музыкальном колледже. Для выступления девушка подготовила русский романс «Зачем любить, зачем страдать» и произведение на казахском языке.

По словам Нурайым, именно романс привлекает её классическим звучанием, изящностью и возможностью передать эмоции произведения. Участие в конкурсе она рассматривает как возможность проверить свои силы и продолжить профессиональное развитие в музыке.

Председатель оргкомитета Центрально-Азиатского конкурса «Детская Романсиада» Марина Лимаренко отметила, что участники всё внимательнее подходят к выбору репертуара. Младшие исполнители представляют произведения, соответствующие их возрасту, а старшие исполняют классические романсы.

На сцене в этом году звучали произведения на русском, казахском и узбекском языках.

Организаторы отмечают, что конкурс помогает выявлять молодых исполнителей и даёт им возможность получить опыт выступления перед публикой. Некоторые участники детской Романсиады впоследствии выходят на сцену «Казахской Романсиады» и продолжают совершенствовать вокальное мастерство.

Лауреаты конкурса получат возможность принять участие в гала-концерте «Казахской Романсиады». Победителей также могут пригласить на международный конкурс «Надежда Романсиады» в Москве.