Опоздал на работу: может ли начальник удержать деньги из зарплаты

Работодатель в Казахстане не вправе самостоятельно вводить денежные штрафы за опоздания, ошибки в работе или другие нарушения трудовой дисциплины.

Согласно трудовому законодательству, сотрудники обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка, трудовую дисциплину и выполнять должностные обязанности. Однако меры воздействия на работника должны соответствовать Трудовому кодексу РК.

Статья 64 Трудового кодекса предусматривает четыре вида дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, строгий выговор и расторжение трудового договора в случаях, установленных законом.

Применять другие виды дисциплинарного наказания, в том числе самостоятельно устанавливать денежные штрафы, работодатель не может.

Например, если сотрудник опоздал на работу на 20 минут, работодатель не вправе просто назначить ему штраф в размере 10 тысяч теңге и удержать эту сумму из зарплаты. При наличии оснований он может применить одну из предусмотренных законом дисциплинарных мер.

При этом взыскание также нельзя применять произвольно. До принятия решения работодатель должен запросить у сотрудника письменное объяснение. При выборе меры учитываются характер нарушения, его тяжесть и обстоятельства, при которых оно произошло.

Отдельно законодательство регулирует удержания из заработной платы. Основания для таких удержаний предусмотрены статьёй 115 Трудового кодекса РК. В некоторых случаях удержание возможно при наличии письменного согласия работника.

Таким образом, денежный штраф за нарушение дисциплины и законное удержание из заработной платы — разные понятия.

Работодатель не вправе заменять предусмотренные законом дисциплинарные меры собственными штрафами.

В Министерстве труда и социальной защиты населения напоминают, что требования трудового законодательства обязательны как для работодателей, так и для работников.