Шымкент стал одним из основных центров производства хлопчатобумажных тканей в Казахстане

Шымкент вошёл в число основных регионов Казахстана по производству хлопчатобумажных тканей. На фоне роста отечественного текстильного производства ключевыми центрами выпуска этой продукции стали Шымкент и Алматы.

За январь–сентябрь 2026 года в Казахстане произведено 4 млн 471 тыс. квадратных метров хлопчатобумажных тканей. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года объём составлял 1 млн 302,3 тыс. квадратных метров.

Таким образом, за год производство увеличилось примерно в 3,4 раза.

Несмотря на заметный рост отечественного выпуска, внутренний рынок по-прежнему в значительной степени зависит от импортной продукции.

По итогам января–августа 2026 года в Казахстан импортировали 30 млн 626,7 тыс. квадратных метров хлопчатобумажных тканей. На импорт пришлось 88,5% от общего объёма ресурсов, тогда как доля отечественного производства составила 11,5%.

Практически вся продукция реализуется внутри страны. За восемь месяцев объём реализации хлопчатобумажных тканей на внутреннем рынке достиг 34 млн 362,7 тыс. квадратных метров — 99,2% от общего объёма использования.

На экспорт было направлено 287,5 тыс. квадратных метров тканей.

Рост производства открывает дополнительные возможности для развития текстильной промышленности Шымкента, где уже сосредоточена часть предприятий отрасли. При этом высокая доля импорта показывает, что у отечественных производителей сохраняется значительный потенциал для дальнейшего увеличения выпуска и замещения зарубежной продукции.