В Шымкенте представили новые подходы к диагностике заболеваний щитовидной железы

В Шымкенте прошёл международный научно-практический семинар, посвящённый современным методам диагностики и лечения эндокринных заболеваний. В нём приняли участие специалисты из Казахстана и Узбекистана.

Мероприятие состоялось на базе Областной клинической больницы. Его организовали совместно с Международным казахско-турецким университетом имени Ходжи Ахмеда Ясави и Республиканским специализированным научно-практическим медицинским центром эндокринологии Узбекистана.

Одной из основных тем стало применение инновационных технологий в эндокринологии. Специалисты обсудили возможности медицинской визуализации и искусственного интеллекта при анализе результатов исследований.

Доцент кафедры внутренних болезней МКТУ Кулайхан Байжанова отметила, что нейронные сети способны значительно ускорять обработку медицинских изображений. По её словам, современные технологии могут использоваться как дополнительный инструмент для врачей при постановке диагноза.

Кроме цифровых решений, участники рассмотрели клинические случаи и современные алгоритмы обследования и лечения пациентов.

Отдельное внимание уделили возможностям ядерной медицины, в том числе радиойодной диагностике и терапии заболеваний щитовидной железы.

В программу также вошли вопросы детской эндокринологии: нарушения роста и полового созревания, ожирение и метаболические расстройства.

Заместитель главного врача Областной клинической больницы по лечебной работе Махаббат Момышева отметила, что семинар позволит специалистам Шымкента и Туркестанской области ознакомиться с современными подходами и использовать новые знания в практической работе.

Участники также обсудили развитие профессионального сотрудничества между медицинскими учреждениями Казахстана и Узбекистана.

Организаторы рассчитывают, что обмен научным и клиническим опытом будет способствовать дальнейшему развитию эндокринологической службы и внедрению современных методов диагностики и лечения.