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На главную Анонс Определены лучшие проекты конкурса «Поколение независимости»

Определены лучшие проекты конкурса «Поколение независимости»

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Алиса Дуваева
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В Шымкенте планируют создавать трёхмерные модели исторических памятников, чтобы сделать их доступнее для школьников, жителей и туристов. Проект Аружан Габиткызы стал одним из победителей конкурса «Поколение независимости».

По словам автора инициативы, сегодня цифровые модели в основном создаются для крупных исторических объектов, известных на республиканском уровне. При этом на юге Казахстана остаётся немало памятников с многовековой историей, о которых знают далеко не все.

Первым объектом проекта станет цитадель Шымкента.

«В первую очередь мы планируем создать цифровую модель наследия цитадели Шымкента. Она сохранилась ещё с XIV века. Сейчас там проводятся реставрационные работы. Однако многие молодые люди и школьники нашего города даже не знают, что в Шымкенте есть памятники, история которых насчитывает несколько столетий», — рассказала Аружан Габиткызы.

Предполагается, что трёхмерные модели можно будет использовать не только для привлечения туристов, но и в образовательных целях, в том числе во время школьных занятий.

Победителей конкурса определили по пяти направлениям: наука, информационные технологии, медиа, волонтёрство и другим направлениям проекта. Приём заявок проходил с 12 августа по 15 октября. Всего поступило 105 заявок.

По итогам отбора определили пять победителей — по одному в каждом направлении.

Как сообщили организаторы, проекты оценивала комиссия из 11 человек. В её состав вошли представители общественных организаций, СМИ, Совета ветеранов и Южно-Казахстанского университета имени М. Ауэзова.

При выборе победителей учитывались общественная польза инициативы и возможность её практической реализации.

Каждый победитель получил сертификат на 1 млн теңге. Средства направят на реализацию проектов.

Результаты инициатив должны быть доступны широкой аудитории. Для этого планируется создать бесплатный сайт или специальную цифровую платформу.

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