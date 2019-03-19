9 июня 2019 года ОО «FERMER.KZ» проводит Вторую Международную выставку гиссарских баранов.

Выставка будет проходить в селе Колкент, Сайрамского района, Туркестанской области.

Контактные телефон: Аким Онгаров +77757904286.

Справка:

Гиссарская — курдючная порода овец мясо-сального направления. Гиссарская порода является самой крупной в мире, среди всех культурных пород овец. Порода распространена в Средней Азии, в основном в Узбекистане и Таджикистане. Родиной породы является Таджикистан, где она и сегодня является одной из наиболее популярных у местных животноводов. Название породы происходит от Гиссарской долины который находится на южной окраине Гиссарского хребта. Гиссарская порода является ближайшим родственником каракульской породы овец, которые также распространены в Средней Азии.

Гиссарские овцы обладают сильным и развитым костяком, широким крупным туловищем и курдюком больших размеров, в отличие от других овец. Большого размера курдюк является хранилищем питательных веществ в условиях неравномерного распределения корма по сезонам. У маток курдюк достигает в среднем 40 на 30 сантиметров, у баранов в среднем – 40 на 49 сантиметров. У овец массивная голова, горбоносая морда и короткая плотная шея. Порода не является рогатой. У овец иногда могут быть небольшие рога, но они слабо выражены.

Молодые овцы отличаются скороспелостью. В первые три месяца своей жизни, ягнята ежедневно прибавляют в весе до полкилограмма.

Гиссарские овцы выносливы и с лёгкостью выдерживают длительные переходы с летних пастбищ на зимние, протяжённость которых достигает до 500 километров. Гиссарские овцы уникальны, как по конституции, так и в размерах курдюка. У мясного направления это так называемое «хранилище» небольшое, и не выделяется в общих пропорциях туловища. У непосредственно курдючных животных имеется огромный придаток, составляющий едва ли не треть туловища. Отдельные особи при забое дают до 62 килограммов курдюка.