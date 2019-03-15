На трассе Алматы-Ташкент-Термез в результате ДТП погиб пешеход

На трассе Алматы-Ташкент-Термез водитель автомобиля «KIA» сбил насмерть пешехода.

Смертельное ДТП произошло рядом с аулом Акжар. Автомобиль под управлением женщины на скорости снес с проезжей части мужчину. Удар был такой силы, что пострадавший отлетел на несколько метров. Он скончался на месте.

Салтанат Каракозова, руководитель департамента государственного языка и информации Департамента полиции Туркестанской области:»14 марта в 21.30 на автодороге Алматы-Ташкент-Термез автомобиль, под управлением жительницы города Шымкент, совершил наезд на пешехода. Мужчина скончался на месте ДТП. Полицейскими установлена личность погибшего, им оказался житель Жамбылской области. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ДП Туркестанскойобласти по статье 345 УК РК. В данное время дознавателями области проводится расследование, назначены экспертизы, по результатам которых будут приняты окончательные процессуальные решения».

Шакир Омаров