Около ста многодетных женщин Байдибекского района прошли полный медицинский осмотр в районной поликлинике.

Во всех районных поликлиниках Туркестанской области проходят “Дни открытых дверей” для многодетных матерей. В преддверии Весенних праздников по инициативе Министерства здравоохранения РК, акимата Туркестанской области и руководства управления здравоохранения Туркестанской области во всех районных поликлиниках региона проводится «День открытых дверей».

Врачи призывают многодетных матерей пройти медицинское обследование, сдать анализы, а также предупреждают, что для профилактики заболеваний необходимо проходить скрининг.

За несколько часов около ста многодетных матерей Байдибекского района получили получили бесплатную медицинскую помощь. В результате обследовании, у двоих из них врачи выявили подозрение на рак молочной железы. Они пройдут весь необходимый осмотр и в случае необходимости начнут лечение уже в онкологическом отделение Областной клинической больницы.

Дни открытых дверей уже прошли в поликлинических отделениях центральных больниц Сарыагашского, Арысского, Шардаринского, Байдибекского и Тюлькубасского, Толебийского районов, а также в городе Ленгер и Туркестан.

В медучреждениях начата системная работа по укреплению здоровья матери и ребенка, повышению доступности медицинских услуг. Медицинскую и социально-психологическую помощь оказывают опытные гинекологи, психологи, невропатологи, педиатры, хирурги и травматологи-ортопеды. Во всех районных поликлиниках Туркестанской области врачи принимают многодетных матерей без очереди и полностью обеспечивают лекарственными средствами. В каждой районной больнице для них открыли десять специальных палат. Дни открытых дверей продолжатся до конца марта.