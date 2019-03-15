В Туркестанской области планируют построить завод по производству оливкового масла.

Проект, который принадлежит российско-испанской компании, будет реализован в Жетысайском районе. Для предприятия уже выделен земельный участок, сообщает «Хабар 24».

Ранее, местную почву отправили на исследование. Согласно результатам она подходит для выращивания оливковых деревьев. Теперь здесь планируют высадить оливковую рощу. Первый урожай намерены собрать в ближайшие 6 лет.

Жамантай Бейсенбаев, аким Жетысайского района: — В среднем с одного дерева можно собирать от 20 до 40 килограммов плодов. Если проект окажется успешным, то наши жители будут заниматься не только выращиванием хлопка, но и оливок. Отмечу, что нигде в Казахстане их еще не выращивают.