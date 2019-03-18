Пять километров прошли в Шымкенте участники Наурыз-каравана

В Шымкенте прошел Наурыз-Караван. Сотни человек прошлись от площади Наурыз на проспекте Байдибек би до здания Ассамблеи народа Казахстана по улице Желтоксан (бывший кинотеатр «Казахстан»).

В шествии приняли участие представители всех этнокультурных центров города, кто пешком, кто на каретах и лошадях участники каравана прошли больше пяти километров.

Конечной остановкой стало площадь перед здание Ассамблеи народа Казахстана.

Там прошел яркий грандиозный концерт, а всех участников шествия ждал праздничный дастархан.